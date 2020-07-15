Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді українську каблучку за 43 тисячі
Середа, 15 липня 2020, 14:31
Стоматологиня та депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва продовжує тішити око красивими дорогими речами, які не соромиться вдягати на роботу в Раду.
Цього разу парламентарка з каблучкою за 43,5 тисячі гривень на пальці закликала своїх колег та всіх українців стати донорами кісткового мозку.
Фото у Facebook оприлюднив Ян Доброносов. А журналістка Анна Cnешенко вгледіла прикрасу від українського бренду Guzema Jewelry.
На сайті бренду подібна каблучка з жовтого і білого золота коштують однаково. Але за бажанням метали можна поєднати, що і зробила Дмитрієва.
Нагадаємо, раніше на Дмитрієвій помічали жакет за 47 тисяч гривень та брендову сумку за 5 тисяч доларів.
Фото Ян Доброносов та скріншот з сайту Guzema.com
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