Перша леді у День Незалежності вигуляла монохромний лук із вишивкою

Перша леді Олена Зеленська приєдналася до свого чоловіка-президента на урочистостях до Дня Незалежності України. Це був її другий вихід в люди після подолання коронавірусу.

Для святкових заходів Зеленська обрала ошатну білу сорочку і молочну спідницю.

Стилізовану вишиванку для першої леді створив український дизайнер Артем Климчук, який також був автор її образу для інавгурації.

Зеленська обрала ніжний і лаконічний образ

Як пише Vogue.ua, за основу малюнка на цій сорочці були взяті традиційні елементи полтавської вишивки. Її головний візерунок - ромб - символ родючості, достатку і благополуччя, але переосмислений в сучасному ключі.

Без традиційних елементів теж не обійшлося

Також Артем Климчук застосував тут класичний прийом "білий по білому", але додав урочистості сорочці невеликими кольоровими вкрапленнями.

Зеленська доповнила свій образ прикрасою від українського бренду GUNIA Project, який свою місію описує як інтерпретацію культурної традиції і інтеграцію елементів народної спадщини в сучасні функціональні об'єкти

Нагадаємо, кілька днів тому перша леді нарешті розказала, як хворіла на COVID-19.

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