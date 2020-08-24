Хвора на COVID-19 Тимошенко закликала берегтися: "Вірус, якого немає" – таки є

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка захворіла на COVID-19, подякувала за підтримку та закликала берегти себе. Великий допис, привітання з Днем незалежності України 59-річна політикиня розмістила в Facebook.

Про своє самопочуття Юлія Володимирівна дуже коротко оповіла в останньому абзаці.

"...Зараз мені трохи тяжко писати цей пост, бо "вірус, якого немає" – таки є. Тому в мене до вас велике побажання: бережіть себе! Ви всі дуже важливі, ви всі дуже потрібні, ви – неповторні й найкращі! Дякую кожному, хто непокоїться про мене. Ваша підтримка надає сили!", - зазначила вона.

24 серпня – День незалежності України… Нам вже 29 років. І ще тільки 29... Зазвичай цього дня політиків тягне у хащі... Опубліковано Юлією Тимошенко Неділя, 23 серпня 2020 р.

Раніше прессекретарка Тимошенко, Марина Сорока в Facebook повідомила, що стан політикині оцінюється як важкий.

Фото з Instagram Тимошенко

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