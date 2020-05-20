Інавгурація, "японська" сукня та "чорний візит" до Ватикану: 7 знакових образів першої леді
20-го травня виповнюється рівно рік з дня інавгурації президента Володимира Зеленського. І весь цей час поруч із ним перебуває його дружина – перша леді Олена Зеленська, для якої цей рік став не менш переламним та стресовим.
Олена, яка до цього уникала публічності, тепер у центрі уваги ЗМІ. Кожен її образ обговорюють та аналізують. Але, незважаючи на постійну критику у мережі, перша леді залишається вірною собі та своєму смаку.
З нагоди першої Зе-річниці ми пропонуємо згадати вбрання дружини президента, які, на думку редакції ТаблоID, стали знаковими для її першого року у цій ролі.
Першим знаковим вбранням став білий костюм із вишивкою від українського дизайнера Артема Климчика, в якому Олена Зеленська була на інавгурації свого чоловіка.
Свою неодмінну любов до стилю smart casual та білих кросівок Зеленська продемонструвала під час першого закордонного візиту в ролі дружини президента. І знову отримала схвалення фешн-критиків.
Наступний образ, вартий нагадування і уваги, перша леді продемонструвала під час знайомства з першою парою Франції - Еммануелем та Бріджит Макрон.
Першої значної критики ледь не на міжнародному рівні Олена Зеленська зазнала через вбрання, в якому була на церемонії інтронізації Імператора Нарухіто в Японії.
Ніжно-жовта сукня першої леді від дизайнера Івана Фролова не порушувала японський етикет, як спочатку писали у соцмережах та пресі. Після суперечок на цю тему і набуття сукнею популярності, Зеленська віддала її на благодійний аукціон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мала за честь бути присутньою на урочистій церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Ця подія ознаменувала початок періоду Рейва в історії Японії. У перекладі з японської «Рейва» означає «Прекрасна гармонія», і саме цього я щиро зичу Імператорові та всій Японії. 🇺🇦🇯🇵
Ще одну сукню зі свого гардеробу перша леді віддала у сервіс оренди у рамках проєкту, метою якого є усвідомлене споживання.
Це біле плаття від дизайнерки Дафни Мей, в якому Зеленська зустрічала в Україні дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньяху.
У вересні 2019-го року Зеленські здійснили свій офіційний візит до США. Під час нього перша леді вдягала переважно пастельні кольори, і лише для зустрічі з Дональдом і Меланією Трамп обрала темно-синю сукню з трішки оголеними плечима.
Ще одним вбранням, яке намагалися критикувати, закидаючи першій леді незнання дрескоду, був її чорний ансамбль у Ватикані. Однак Зеленська була вдягнена за протоколом, який регулює дрескод аудієнції Папи Римського.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мали за честь бути представленими Його Святості Папі Римському Франциску
"Я купую переважно базові предмети гардероба, без яких не обійтися. Що я готова надягати завжди - так це кросівки. Постійно. Якщо збережеться мода на комбінування суконь зі спортивним взуттям, я буду щаслива", - так нещодавно сказала перша леді в інтерв'ю модному глянцю, говорячи про свої критерії вибору одягу.
Фото з офіційних соцмереж президента і першої леді