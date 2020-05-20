Інавгурація, "японська" сукня та "чорний візит" до Ватикану: 7 знакових образів першої леді

20-го травня виповнюється рівно рік з дня інавгурації президента Володимира Зеленського. І весь цей час поруч із ним перебуває його дружина – перша леді Олена Зеленська, для якої цей рік став не менш переламним та стресовим.

Олена, яка до цього уникала публічності, тепер у центрі уваги ЗМІ. Кожен її образ обговорюють та аналізують. Але, незважаючи на постійну критику у мережі, перша леді залишається вірною собі та своєму смаку.

З нагоди першої Зе-річниці ми пропонуємо згадати вбрання дружини президента, які, на думку редакції ТаблоID, стали знаковими для її першого року у цій ролі.

Першим знаковим вбранням став білий костюм із вишивкою від українського дизайнера Артема Климчика, в якому Олена Зеленська була на інавгурації свого чоловіка.

деальним балансом сучасного елегантного крою та урочистої класики" Стиліст назвала це вбрання "і

Свою неодмінну любов до стилю smart casual та білих кросівок Зеленська продемонструвала під час першого закордонного візиту в ролі дружини президента. І знову отримала схвалення фешн-критиків.

У Брюсселі перша леді вигуляла д емократичний та сучасний образ, який складався з бежевого костюму від українського бренду SIX, білих кросівок Jil Sander та сумки Staud

Наступний образ, вартий нагадування і уваги, перша леді продемонструвала під час знайомства з першою парою Франції - Еммануелем та Бріджит Макрон.

Блакитний костюм дизайнерки Олени Реви, доповнений бежевими туфлями-човниками Jimmy Choo, які протягом року перша леді вдягала не один раз

Першої значної критики ледь не на міжнародному рівні Олена Зеленська зазнала через вбрання, в якому була на церемонії інтронізації Імператора Нарухіто в Японії.

Ніжно-жовта сукня першої леді від дизайнера Івана Фролова не порушувала японський етикет, як спочатку писали у соцмережах та пресі. Після суперечок на цю тему і набуття сукнею популярності, Зеленська віддала її на благодійний аукціон.

Ще одну сукню зі свого гардеробу перша леді віддала у сервіс оренди у рамках проєкту, метою якого є усвідомлене споживання.

Це біле плаття від дизайнерки Дафни Мей, в якому Зеленська зустрічала в Україні дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньяху.

Це був перши випадок, коли Зеленська в якості дружини президента вітала в Києві таку важливу гостю

У вересні 2019-го року Зеленські здійснили свій офіційний візит до США. Під час нього перша леді вдягала переважно пастельні кольори, і лише для зустрічі з Дональдом і Меланією Трамп обрала темно-синю сукню з трішки оголеними плечима.

Зеленська нечасто вдягає темні кольори, але любить майже всі відтінки синього

Ще одним вбранням, яке намагалися критикувати, закидаючи першій леді незнання дрескоду, був її чорний ансамбль у Ватикані. Однак Зеленська була вдягнена за протоколом, який регулює дрескод аудієнції Папи Римського.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мали за честь бути представленими Його Святості Папі Римському Франциску Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 8 Фев 2020 в 6:06 PST

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"Я купую переважно базові предмети гардероба, без яких не обійтися. Що я готова надягати завжди - так це кросівки. Постійно. Якщо збережеться мода на комбінування суконь зі спортивним взуттям, я буду щаслива", - так нещодавно сказала перша леді в інтерв'ю модному глянцю, говорячи про свої критерії вибору одягу.

Фото з офіційних соцмереж президента і першої леді