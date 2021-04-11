Сукня від Бекхем та український піджак: перша леді вигуляла чорний лук у Стамбулі
11 квітня 2021, 10:25
Зазвичай для міжнародних офіційних поїздок перша леді Олена Зеленська обирає одяг від українських дизайнерів, щоби промотувати вітчизняну моду у світі. Але бувають і винятки.
Так, 10-го квітня, під час візиту до Стамбула, дружина президента була у чорній сукні від британської дизайнерки Вікторії Бекхем. Щоправда, на плечі Зеленська накинула чорний жакет від українського бренду A.M.G.
Нагадаємо, минулого тижня у Катарі Олена Зеленська вдягала світлий костюм від Літковської.
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