Сукня від Бекхем та український піджак: перша леді вигуляла чорний лук у Стамбулі

Неділя, 11 квітня 2021, 10:25

Зазвичай для міжнародних офіційних поїздок перша леді Олена Зеленська обирає одяг від українських дизайнерів, щоби промотувати вітчизняну моду у світі. Але бувають і винятки.

Так, 10-го квітня, під час візиту до Стамбула, дружина президента була у чорній сукні від британської дизайнерки Вікторії Бекхем. Щоправда, на плечі Зеленська накинула чорний жакет від українського бренду A.M.G.

 
"Цей чудовий день промайнув як одна мить. Дякую пану та пані Ердоган за ще один теплий та гостинний прийом", - написала Олена Зеленська в соцмережах 
 
Перша леді не так часто обирає total black
 
Такі сукні дуже личать Зеленській 

Нагадаємо, минулого тижня у Катарі Олена Зеленська вдягала світлий костюм від Літковської


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