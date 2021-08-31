Перша леді прилетіла в США у лазуровому костюмі від українського бренду

Президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою прилетіли з робочим візитом до США.

Для ефектного виходу з літака перша леді обрала брючний костюм лазурового кольору від українського бренду SIX.

Яскраве вбрання пані Олена доповнила улюбленими нюдовими човниками.

Перша леді виглядала дуже ефектно фото з instagram президента

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"Попереду – насичена програма: запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого Президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон та зустріч із жінками Power women, відкриття "Українського дому", відвідання музею Голокосту, робочі зустрічі у Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско, візит до художньої галереї De Young та багато іншого", - поділилася планами перша леді.

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