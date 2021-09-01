Плаття з паском та намисто від Літковської: лук Зеленської у садибі Джорджа Вашингтона

Перша леді Олена Зеленська похвалилася своїм черговим досягненням: у маєтку Джорджа Вашингтона – садибі Маунт-Вернон, з’явився аудіогід українською мовою.

Для візиту в маєток, де жила родина першого президента США, Олена обрала темно-синю сукню від українського бренду A.M.G.

Плаття вона доповнила шоколадними паском, туфлями-човниками і намистом від Лілії Літковської.

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"Я дуже ціную те, що ми налагоджуємо тісний зв’язок зі США саме через історичний контекст і "м’яку силу", про яку всі зараз так багато чують і говорять. Культурна дипломатія не знає кордонів і меж, це шлях поступових, але дієвих змін через канали, які доступні кожному з нас: історію, культуру, мистецтво", - зауважила перша леді.

"Надзвичайно рада, що тепер аудіогід працюватиме й у Сполучених Штатах, де кожен українець або той, хто цікавиться нашою мовою, зможе почути історію першого Президента цієї великої країни українською", - наголосила перша леді фото пресслужби

Нагадаємо, у день прильоту до США Олена Зеленська була в лазуровому брючному костюмі.