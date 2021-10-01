Зе-нардеп Арахамія в Трускавці вигуляв кислотні кросівки італійського бренду. ФОТО

Депутат "Слуги народу" Давид Арахамія, збираючись на виїзне засідання фракції, що відбуватиметься в Трускавці, вирішив пожвавити свій образ яскравим взуттям.

42-річний політик засвітився в кислотно-зелених італійських кросівках Off-White.

Деталь луку Арахамії сфотографував кореспондент "Української правди" Євген Руденко.

Кислотно-зеленые кроссы Off White Давида Арахамии накануне его DJ сета. Опубліковано Евгенієм Руденком Пʼятниця, 1 жовтня 2021 р.

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До слова, схожі кросівки в мережі коштують близько 350 євро.

Нагадаємо, невесні Арахамія "бюджетно" з'їздив на Мальдіви, знайшовши для оренди віллу за 320 доларів на добу.

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