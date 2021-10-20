Осадча через два місяці після пологів оголила живіт у костюмі від Андре Тана

Телеведуча Катерина Осадча представила осінньо-зимову колекцію одягу, яку створила разом із дизайнером Андре Таном.

Катя особисто знялася у речах із колаборації та похвалилася фотографіями в Instagram.

"Мені було важливо, щоб це були речі не на один сезон. Це стосується як дизайну, так і матеріалів. Після довгих пошуків ми втілили в колекції головний тренд цієї осені: athflow. Це поєднання спортивних елементів та вишуканих матеріалів, баланс між модою та комфортом", - зазначила Осадча.

Катерина тепер не лише модель і телеведуча, а й дизайнерка фото @moi_sofism

"Окремо хочеться сказати про авторський принт колекції: на сукнях та светрах розквітли мальви та волошки з картин Тетяни Яблонської та Марії Приймаченко", - додала Катерина.

Речі від Осадчої переважно у пастельних теплих тонах

До речі, в одному з костюмів Осадча, яка два місяці тому народила третього сина, засвітила пружний животик.

38-річна мама трьох синів швидко повернулася у форму

Є щось французьке у цій колекції

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