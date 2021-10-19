Осадча з Горбуновим та 2-місячним сином показали пляжну ідилію. ФОТО

19 жовтня 2021, 13:30

19-го жовтня молодшому сину Катерини Осадчої і Юрія Горбунова Данилу виповнилося 2 місяці.

Цю дату щасливі батьки відзначили, виклавши в мережу фото зі свого відопинку в Туреччині.

"Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить", - написала Осадча в Instagram.

 
Катя також подякувала чоловіку за те, що його любові вистачає на всіх
 
Осадча вже вивезла двомісячного сина на курорт
 
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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Нагадаємо, 28-го вересня Осадча святкувала 19-ряччя свого первістка Іллі.


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