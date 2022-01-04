Мадонна покрасувалася у блискучій балаклаві від українського дизайнера. ФОТО

4 січня 2022, 11:05

Головні убори від українського дизайнера Руслана Багінського вже неодноразово були помічені на американських селебріті.

Днями у сяючій балаклаві, розшитій кристалами з’явилася поп-зірка Мадонна. Нею вона доповнила свій срібний новорічний лук.

Фото співачки у речі від українського дизайнера запостили в Instagram його бренду.

 
Мадонна блискучо зустріла новий рік

 
На сайті бренду вже нема таких балаклав
 
Раніше Мадонна уже позувала у кашкеті від Багінського

Нагадаємо, останнім часом 63-річну Мадонну все більше тягне на еротичні фотосети. За один із них її нещодавно забанив Instagram.


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