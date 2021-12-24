Шарлотту Йорк у продовженні "Секс і місто" одягнули у піжаму українського бренду. ФОТО

У новому епізоді продовження серіалу "Секс і місто" героїня Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) в одній зі сцен з’являється у піжамі українського бренду Daily Sleeper.

"Це більше, ніж "грандіозно", – написали в Instagram бренду під кадром із серіалу.

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Модель Party Pj – абсолютний бестселер бренду. Наразі сорочку і штани можна придбати зі знижкою за ціною від 200 до 320 доларів (повна вартість комплекту у гривнях близько 6 500 тисяч)

Серіал "І просто так" славиться стильним гардеробом головних героїнь, як і "Секс і місто", власне. Автори навіть створили окрему сторінку в Instagram для демонстрації одягу Керрі та її подруг.

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Однак попри 6 сезонів оригінального телешоу і два повнометражні фільми, раніше жодна з головних акторок не з'являлася у серіалі в речах від українських брендів.

Нагадаємо, прем’єра серіалу "І просто так" вже наробили багато шуму. Зокрема, через смерть одного з головних персонажів, а також скандал із звинуваченнями актора Кріса Нота (містер Біг) у зґвалтуванні.

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