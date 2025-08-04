Кафи, чокери і карти: Дорофєєва представила колекцію прикрас у формі серця. Фото

Співачка Надя Дорофєєва раптом вирішила спробувати себе у дизайні ювелірних прикрас.

Разом з брендом SRIBNA KRAINA вона презентувала спільну колекцію срібних виробів під назвою Heartbeat.

До неї увійшли сережки, кафи, чокери, каблучки, браслети з вже фірмовим символом-серцем співачки. Деякі прикраси доповнені гравіюванням зі словом heartbeat, яке є виразним меседжем творчості Dorofeeva.

Надя тепер має власну колекцію прикрас у вигляді серця

"Кохання — це найважливіше і найцінніше почуття, що є у нашому житті. Я вірю в це і несу цей меседж крізь усю свою творчість. "Хартбіт" — це серцебиття і мій символ, тепер став головним уособленням цілої колекції прикрас", - прокоментувла Надя.

"Я обожнюю прикраси і щодня доповнюю ними образи. Люблю вдягати багато каблучок, сережки, кафи, чокери… Тому саме ці айтеми і стали основою колекції. Ці прикраси не просто створюють образ, вони здатні передати твій стан і настрій у кожному моменті життя. І нагадати про відчуття, що прискорюють серцебиття", - додала DOROFEEVA.

Каблучки, чокери, кафи та... карти

Крім цього, спеціально для колаборації створили лімітовану колоду гральних карт — з головним символом колекції та фразами з хітів артистки, які закарбовані на тузах.

Нагадаємо, кліп на пісню Дорофєєвої "Хартбіт" вийшов у червні минулого року, і його режисеркою стала зіркова Таню Муіньо.