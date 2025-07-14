"Сиплеться потрошки організм": Дорофєєва показалася в лікарні та пояснила, що спричинило проблеми з її здоров'ям

Співачка Надя Дорофєєва поділилася зі своїми шанувальниками невтішними новинами: вона потрапила до лікарні. Дружина ресторатора Міші Кацуріна заселфилася у палаті.

"Зараз в мене не самий легкий період по здоров'ю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу,який я переживала за ці 3 роки - я не переживала за все життя. І як результат - сиплеться потрошки організм", - зізналася 35-річна артистка в Telegram.

"Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу. І тут питання дійсно важливе - взятися за себе і один за одним знімати проблеми, працювати з собою, контролювати з лікарями всі нюанси", - написала Надя.

На думку співачки, ми, украінці, ще досі не усвідомлюємо, як впливає на організм все те, що зараз з нами відбувається.

"Тому цей пост - це не скиглення, адже я пишу про відстотків мабуть 5 зі всього, що зі мною відбувається. Але я вчусь ділитися не тільки перемогами і усілякими позитивними штуками… хай це буде вам нагадуванням про себе", - зазначила Дорофєєва.

"Про контроль свого здоров'я, адже це, виявляється, найголовніше! Про те, що важливо допомагати собі ЗАВЧАСНО, але не коли вже пізно. Бережіть себе, хороші", - попросила вона.

Як відомо, Надя свого часу розказувала, що потерпіє від мігреней. А віднедавна їй доводиться виключати зі свого раціону багато улюблених продуктів.

Нагадаємо, в 2023-му році Дорофєєва говорила, що вже готова до материнства.