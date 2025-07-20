Дорофєєва у костюмі з гілкою фізаліса виконала гімн України перед боєм Усика з Дюбуа. Відео

Юлія Леськова - 20 липня, 10:09
Надя Дорофєєва з Усиком позує для фото
Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва в ефектному образі виконала гімн України перед реваншем українського боксера Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа у Лондоні.

Зірка вийшла на ринг в костюмі від української дизайнерки Лілії Літковської. Надя одягнула піджак молочного кольору з розрізом та прикрасою у вигляді гілки фізаліса за майже 28 тисяч гривень, широкі бавовняні штани за 21 тисячу гривень.

Свій аутфіт Дорофєєва доповнила ботильйонами табі від Maison Margiela за 58 тисяч гривень. 


Надя Дорофєєва попозувала перед боєм Усика

Дорофєєва в асиметричному образі виконала гімн України

Надя Дорофєєва наробила фото на бою з Усиком

Надя попозувала на рингу у світлі софітів

Надя Дорофєєва позує для фото

Ось в такому образі співачка виконала гімн України

Нагадаємо, напередодні реваншу Усика над Дюбуа Надя Дорофєєва у Лондоні відвідала благодійний івент у фактурній сукні з хусток, яку вручну шили 45 годин. 

Також ТаблоID розповідав, що Дорофєєва стала частиною престижної музичної премії. 

Читайте також:

Три тренди в одному луці: Дорофєєва у капрі та ліфі посвітила животом біля кав'ярні

"Позитивний сум": Дорофєєва та POSITIFF випустили символічний кліп вперше за 5 років і зібрали чималу суму на ППО. Відео

"Сиплеться потрошки організм": Дорофєєва показалася в лікарні та пояснила, що спричинило проблеми з її здоров'ям

Дорофєєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів