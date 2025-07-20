Дорофєєва у костюмі з гілкою фізаліса виконала гімн України перед боєм Усика з Дюбуа. Відео

Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва в ефектному образі виконала гімн України перед реваншем українського боксера Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа у Лондоні.

Зірка вийшла на ринг в костюмі від української дизайнерки Лілії Літковської. Надя одягнула піджак молочного кольору з розрізом та прикрасою у вигляді гілки фізаліса за майже 28 тисяч гривень, широкі бавовняні штани за 21 тисячу гривень.

Свій аутфіт Дорофєєва доповнила ботильйонами табі від Maison Margiela за 58 тисяч гривень.

Дорофєєва в асиметричному образі виконала гімн України

Надя попозувала на рингу у світлі софітів

Ось в такому образі співачка виконала гімн України

Нагадаємо, напередодні реваншу Усика над Дюбуа Надя Дорофєєва у Лондоні відвідала благодійний івент у фактурній сукні з хусток, яку вручну шили 45 годин.

Також ТаблоID розповідав, що Дорофєєва стала частиною престижної музичної премії.