Дорофєєва у костюмі з гілкою фізаліса виконала гімн України перед боєм Усика з Дюбуа. Відео
Співачка Надя Дорофєєва в ефектному образі виконала гімн України перед реваншем українського боксера Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа у Лондоні.
Зірка вийшла на ринг в костюмі від української дизайнерки Лілії Літковської. Надя одягнула піджак молочного кольору з розрізом та прикрасою у вигляді гілки фізаліса за майже 28 тисяч гривень, широкі бавовняні штани за 21 тисячу гривень.
Свій аутфіт Дорофєєва доповнила ботильйонами табі від Maison Margiela за 58 тисяч гривень.
Нагадаємо, напередодні реваншу Усика над Дюбуа Надя Дорофєєва у Лондоні відвідала благодійний івент у фактурній сукні з хусток, яку вручну шили 45 годин.
Також ТаблоID розповідав, що Дорофєєва стала частиною престижної музичної премії.
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