"Український дух здолати неможливо": Дорофєєва у фактурній сукні з 44 хусток заспівала на підтримку Усика в Лондоні

Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва у п'ятницю, 18 липня виступила на благодійному вечорі Business and Charity Gala Dinner у Лондоні на підтримку України та боксера Олександра Усика, який невдовзі вийде на ринг проти Даніеля Дюбуа.

Надя прийшла на благодійний івент у розкішній шовковій сукні молочного кольору від українського бренду My Theatre. Плаття, яке робили вручну понад 45 годин, прикрашене 44 вишитими вручну хустинками, на кожній з яких вигадливі вензелі та літери українського алфавіту.

"Це був вечір про силу. Про єдність. Про віру, яка тримає всіх українців вже понад три роки. А сьогодні — відбудеться день, коли мільйони українських сердець будуть битися в одному ритмі. Разом із Олександром", - написала Дорофєєва.

Цю сукню створювали вручну 45 годин Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Надя також звернулася до українського боксера, аби нагадати, що вся Україна сьогодні буде разом з ним.

"На кону — звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі. Нехай цей бій стане ще одним підтвердженням того, що український дух — неможливо здолати. Ми всі з тобою. Україна з тобою", - додала співачка.

Надя виступала на благодійному івенті, поки її чоловік розбирається з отруєнням багатьох людей в його львівському ресторані

Співачка наробила атмосферних фото у сукні з оголеною спиною

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва стала частиною престижної музичної премії "Греммі".

До речі, Надя також виступала на святкуванні 15-річчя старшої доньки Олександра Усика.