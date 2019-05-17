Євробачення, 2-й півфінал: фігуристка з Данії на гігантському стільці та багато Лазарєвих

У Тель-Авіві відбувся другий півфінал Євробачення, право проводити яке для Ізраїлю торік виборола запальна крихітка плюс-сайз Нетта Барзілай. За право пройти до фіналу пісенного конкурсу змагалися Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія та Азербайджан.

І таки пройшли до нього, за підсумками голосування, в якому Україна, зі зрозумілих причин, участі не брала, лише десятеро учасників. Це представники Північної Македонії, Нідерландів, Албанії, Швеції, Росії, Азербайджану, Данії, Норвегії, Швейцарії та Мальти.

Представниця Вірменії, екс-учасниця українського "Голосу" Србуі Саргсян, чиє сценічне ім'я Srbuk запалювала першою - в буквальному сенсі, бо в її номері з підлоги палахкотіли струмені вогню.

Srbuk у рибальських чоботях виступила першою

Ірландка Сара МакТернан втілила образ дівчини з ретро-коміксу.

Родзинкою виступу Анни Одобеску з Молдови, крім, класне, її вокалу, стала пісочна анімація. Не виключено, вона підгледіла цей прийом у Міки Ньютон на Євробаченні в 2011-му.

Швейцарець Лука Ханні вирішив не мудрити і просто собі витанцьовував на білому та червному тлі зі своїм балетом.

Латвію цього року представив Інді-поп-гурт Carousel.

Румунка Естер Піоні на сцені Євробачення показала легенький жахастик, але з хеппі-ендом у вигляді рожевих квіток.

Леонора з Данії - не лише співачка, а й фігуристка. Цьогорічний конкурс вона з велетенського стільця підкорювала піснею, котра б чудово згодилася для якогось "вірусного" рекламного ролика.

Запальний швед Джон Лундвік виступав із колоритними фігуристими бек-вокалістками.

Синьокоса співачка PÆNDA, яку насправді звати Габріела Горн, представила Австрію.

До співака Роко з Хорватії на сцену десантувалися янголи і обладнали його крилами.

Білявці Мікелі з Мальти 18 років, і в цьому півфіналі дівчина, яка походить із музичної родини, наймолодша.

Солодкоголосий Юрій Векленко, в якого тато - українець, представив Литву романтичною піснею, ще й біцепси показав.

Сергій Лазарєв, який уже вдруге штурмує Євробачення, вочевидь, вирішив, що самому йому не впоратися. Тому на сцені "розмножився", а ще драматично постояв у душовій кабінці під блискавками.

Лазарєв вирішив брати кількістю?

Йоніда Малічі представила Албанію тужливою баладою.

Представниця Албанії вирішила обійтися без провокаційних міні-вбрань

Норвезький гурт KEiiNO, який привіз на конкурс суміш норвезького фолку, саамського йойку та музики в стилі електропоп.

Нідерланди представив Дункан Лоуренс.

Голосиста й емоційна Тамара Тодевска співала за Північну Македонію. У виступі взяла участь і донька виконавиці - у вигляді фото на екрані.

Потужний вокал Тамари забезпечив Північній Македонії участь у фіналі

Представник Азербайджану Чінгіз Мустафаєв теж змагався в "Голосі країни", він був підопічним Святослава Вакарчука. Глядачам Євробачення він розкрив своє серце - за допомогою спецефектів.

До слова, поки глядачі голосували, і їхні голоси підраховувалися, на сцені Євробачення виступив дуже особливий колектив. Гурт Shalva Band, який складається з музикантів із інвалідністю, виконав саундтрек із "Найвеличнішого шоумена", "A Million Dreams".

Фото з сайту Євробачення, відео з YouTube