Різатдінова зібралася в Раду разом із Онищенком
10 червня 2019, 15:30
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова зібралася балотуватися у Раду по 93-му округу, по якому також балотуватиметься ї її чоловік, депутат Олександр Онищенко.
Цю інформацію ТаблоIDу підтвердили у близькому оточенні спортсменки.
Сама Ганна поки нічого з цього приводу не казала, але у своєму Instagram написала про глобальну проблему спорту в Україні. Але потім видалила цей пост.
Як відомо, восени 2017-го Різатдінова народила сина Романа від Олександра Онищенка.
Але відкрито про стосунки з депутатом Аня почала говорити лише навесні 2018-го.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії