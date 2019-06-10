Різатдінова зібралася в Раду разом із Онищенком

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова зібралася балотуватися у Раду по 93-му округу, по якому також балотуватиметься ї її чоловік, депутат Олександр Онищенко.

Цю інформацію ТаблоIDу підтвердили у близькому оточенні спортсменки.

Сама Ганна поки нічого з цього приводу не казала, але у своєму Instagram написала про глобальну проблему спорту в Україні.

Як відомо, восени 2017-го Різатдінова народила сина Романа від Олександра Онищенка.

Але відкрито про стосунки з депутатом Аня почала говорити лише навесні 2018-го.

Як вам така депутатка? Голосували б?

Три роки тому в інтерв'ю ТаблоID Аня казала, що у спорті зробила максимум

Фото з Instagram