Різатдінова зібралася в Раду разом із Онищенком
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова зібралася балотуватися у Раду по 93-му округу, по якому також балотуватиметься ї її чоловік, депутат Олександр Онищенко.
Цю інформацію ТаблоIDу підтвердили у близькому оточенні спортсменки.
Сама Ганна поки нічого з цього приводу не казала, але у своєму Instagram написала про глобальну проблему спорту в Україні.
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«Проблема кроется не в том , что мы используем или не используем инструменты спортивного маркетинга . Глобальная проблема состоит в друг , в том что спорт в Украине не является Государственным , а соответственно и общественным приоритетом. Сколько построено спортивных объектов? Сколько открыто спортивных школ ? Из экранов телевизоров пропадают спортивные новости и трансляции мировых спортивных событий в угоду бульварной хронике и реалити шоу . Образы спортсменов , которые поднимают флаг Нации на мировых аренах становятся не поводом для гордости , а скорее яблоком раздора и сплетен “насколько Чемпион патриот”. И ситуация не изменится, пока #спорт не будет одним из стратегических приоритетов в развитии нации, и духовном, и физическом».
Як відомо, восени 2017-го Різатдінова народила сина Романа від Олександра Онищенка.
Але відкрито про стосунки з депутатом Аня почала говорити лише навесні 2018-го.
Фото з Instagram