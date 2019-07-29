Зеленський із дочкою та Богдан із подружкою подивилися на перемогу "Динамо"
Понеділок, 29 липня 2019, 09:26
У неділю 28-го липня київське "Динамо" стало володарем Суперкубка України в сезоні 2019/2020. У матчі, що відбувся в Одесі, кияни перемогли "Шахтар" з рахунком 2:1.
Свідком цієї перемоги став президент Володимир Зеленський, який привів з собою не лише голову свого офіса Андрія Богдана, а й дочку Олександру.
Богдан, у свою чергу, був з дамою серця - Анасатсією Слічною.
А напередодні Зеленський так само із Богданом сходив на одеський пляж та запостив фото звідти.
Нагадаємо, саме Андрій Бонгдан на початку липня виклав селфі з Зеленським та першою леді на Ніагарі.
Також у президента є селфі з головою його Офіса у тренажерці на Банковій.
Скріншоти з відео на телеканалі "Футбол1"
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