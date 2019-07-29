Зеленський із дочкою та Богдан із подружкою подивилися на перемогу "Динамо"

У неділю 28-го липня київське "Динамо" стало володарем Суперкубка України в сезоні 2019/2020. У матчі, що відбувся в Одесі, кияни перемогли "Шахтар" з рахунком 2:1.

Свідком цієї перемоги став президент Володимир Зеленський, який привів з собою не лише голову свого офіса Андрія Богдана, а й дочку Олександру.

Богдан, у свою чергу, був з дамою серця - Анасатсією Слічною.

Богдан зі Слічною сиділи поруч із гарантом та його 15-річною донею. А перша леді, схоже, сіла на ряд вище (ліворуч)

До речі, у мережі активно жартують на тему того, що Богдан всюди супроводжує свого шефа та навіть називають його "дружиною" Зе

А напередодні Зеленський так само із Богданом сходив на одеський пляж та запостив фото звідти.

Нагадаємо, саме Андрій Бонгдан на початку липня виклав селфі з Зеленським та першою леді на Ніагарі.

Також у президента є селфі з головою його Офіса у тренажерці на Банковій.

Скріншоти з відео на телеканалі "Футбол1"