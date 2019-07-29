Меган Маркл стала редакторкою британського глянцю

Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала гостьовим редактором вересневого номеру британського Vogue. Він присвячений сильним жінкам, завдяки яким здійснюються великі позитивні зміни у суспільстві.

Над номером Меган та головний редактор глянцю Едвард Еннінфул працювали з січня. Як зазначає видання, сама Меган з'являтися на обкладинці не захотіла.

Натомість там розмістилися 15 фото її героїнь, жінок, якими герцогиня захоплюється. Зокрема це Джейн Фонда, Сальма Хайєк і Лаверн Кокс. За задумом Маркл, шістнадцяте зображення - це дзеркало. В такий спосіб автори звертаються до читача, закликаючи його творити власні зміни.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 28 Лип 2019 р. о 2:26 PDT

У номері будуть розмови-інтерв'ю між Маркл та колишньою першою леді США Мішель Обамою, а ще між принцом Гаррі та послом миру ООН, науковицею Джейн Гудолл.

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Як зізналася дружина принца Гаррі, цей досвід став для неї дуже пізнавальним, надихнув і приніс велике задоволення.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 29 Лип 2019 р. о 12:26 PDT

"... Заглибитися в цей процес, тихо працювати за лаштунками так багато місяців, я щаслива, що тепер можу поділитися з вами тим, що ми створили. Велике спасибі всім друзям, що підтримали мене в цьому починанні, витратили свій час та енергію, щоби помогти мені з цими сторінками та обкладинкою. Спасибі, що сказали мені "Так!" - і, Едварде, спасибі вам за цю чудову можливість", - сказала Меган Маркл.

Меган вирішила залишитися за лаштунками випуску і не фотографуватися для обкладинки

Нагадаємо, торік герцогиня долучилася до випуску кулінарної книжки і навіть написала до неї передмову.

Як відомо, Кейт Міддлтон якось виступила в ролі гостьового редактора The Huffington Post, а принц Вільям з'явився на обкладинці ЛГБТ-глянцю.