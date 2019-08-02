ЗМІ оголосили дату весілля Собчак із Богомоловим, а він зробив публічне зізнання

Схоже, російська телезірка Ксенія Собчак вирішила після розлучення з Максимом Віторганом не баритися з новим шлюбом.

Уже у вересні 37-річна білявка, яка планує народити вдруге, вийде за свого нового бойфренда, режисера Костянтина Богомолова.

Про це повідомили джерела, наближені до пари, пише Spletnik.

Ксенія стала нареченою?

Інсайдери навіть назвали конкретну дату, коли Костянтин зробить Ксюшу чесною жінкою: 13-те вересня.

Самі зірки цієї новини поки не коментують. Зате Богомолов у Instagram публічно зізнався в коханні до Собчак, що багато хто сприйняв як підтвердження факту заручин.

Переглянути цей допис в Instagram Я люблю тебя Допис, поширений Konstantin Bogomolov (@konbog75) 1 Сер 2019 р. о 7:15 PDT

Нагадаємо, подейкували, що крутити роман із режисером Ксюша почала ще за спиною свого законного чоловіка. За це він згодом і натовк суперникові обличчя.

Як відомо, в Собчак від Віторгана є 2-річний син Платон, а в Богомолова від ексдружини, актриси Дар'ї Мороз - 8-річна дочка Анна.