ЗМІ оголосили дату весілля Собчак із Богомоловим, а він зробив публічне зізнання

Схоже, російська телезірка Ксенія Собчак вирішила після розлучення з Максимом Віторганом не баритися з новим шлюбом.

Уже у вересні 37-річна білявка, яка планує народити вдруге, вийде за свого нового бойфренда, режисера Костянтина Богомолова.

Про це повідомили джерела, наближені до пари, пише Spletnik.

Ксенія стала нареченою?

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Інсайдери навіть назвали конкретну дату, коли Костянтин зробить Ксюшу чесною жінкою: 13-те вересня.

Самі зірки цієї новини поки не коментують. Зате Богомолов у Instagram публічно зізнався в коханні до Собчак, що багато хто сприйняв як підтвердження факту заручин.

Переглянути цей допис в Instagram Я люблю тебя Допис, поширений Konstantin Bogomolov (@konbog75) 1 Сер 2019 р. о 7:15 PDT

Нагадаємо, подейкували, що крутити роман із режисером Ксюша почала ще за спиною свого законного чоловіка. За це він згодом і натовк суперникові обличчя.

Як відомо, в Собчак від Віторгана є 2-річний син Платон, а в Богомолова від ексдружини, актриси Дар'ї Мороз - 8-річна дочка Анна.