Ексчоловік Лорак на Майорці показав свою нову дівчину в купальнику

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу таки влаштував своє особисте життя після розлучення.

Зараз він відпочиває на Майорці з дівчиною на ім'я Самія Ахметова.

Це стало відомо після того, як Мурат запостив фото та сторі разом з новою пасією в свій Instagram.

Як стало відомо ТаблоID із власних джерел, Самія є фітнес-тренером і масажистом.

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"Життя стає справжнім і дивовижним 😉, коли ти знаходиш людину, яка справді відчуває те саме, що і ти, і так само, як і ти, дивиться у майбутнє", - підписав це фото екс Лорак

Раніше Мурат уже показував Самію у своїх сторі

У Самії закритий Instagram та немає спільних із Муратом фото, корім тої в купальнику

Нагадаємо, Кароліна з Муратом розлучилися у січні цього року після 10-річного шлюбу. У них є спільна дочка Софія, яка живе з мамою у Москві.