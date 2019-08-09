Ексчоловік Лорак на Майорці показав свою нову дівчину в купальнику
П'ятниця, 9 серпня 2019, 07:58
Колишній чоловік співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу таки влаштував своє особисте життя після розлучення.
Зараз він відпочиває на Майорці з дівчиною на ім'я Самія Ахметова.
Це стало відомо після того, як Мурат запостив фото та сторі разом з новою пасією в свій Instagram.
Як стало відомо ТаблоID із власних джерел, Самія є фітнес-тренером і масажистом.
Нагадаємо, Кароліна з Муратом розлучилися у січні цього року після 10-річного шлюбу. У них є спільна дочка Софія, яка живе з мамою у Москві.
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