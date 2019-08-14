"Попелюшка" Білик розповіла, що за Валєра подарував їй Tesla

Співачка Ірина Білик нещодавно підірвала мережу, похвалившись подарунком, який отримала - електрокаром Tesla, ціна на який стартує з 50 тисяч доларів.

49-річна артистка наважилася привідкрити завісу таємниці: хто ж такий той загадковий та щедрий Валєра, що так її балує.

Білик розказала про нього в програмі "Ранок з Україною".

Ірина Білик вирішила трохи розказати про свого таємничого щедрого друга

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Як запевнила дружина фотографа та кліпмейкера Аслана Ахмадова, у неї з Валєрою немає романтичних стосунків.

Прізвища його артистка не назвала, але повідомила, що він - генеральний директор компанії, яка випускає чоловічий одяг та аксесуари.

"Це найкращий мій друг! А подарунок до ювілею - до наступного року буде 30 років, як я на сцені. Він сказав: "Ой, всі тобі будуть дарувати машини, електрокари, там траля-ля-ля, а я буду першим", - пояснила Ірина.

"Я не очікувала – для мене це дуже-дуже коштовний подарунок! Він знав, що я збираю на машину. Але, знаєте, як буває: тут зібрала, а тут вже витратила", - зіналася вона.

Підозрюємо, що через Валєрину Tesla у нас навіть лічильник переглядів поламався!

Білик зазначила, що подарунок її спочатку навіть збентежив, але помогла реакція фанів.

"Багато моїх прихильників пишуть, що я це заслужила. Тож я просто, як Попелюшка буду думати, що я заслужила", – додала співачка.

Нагадаємо, презентуючи електрокар Ірині, Валєра навіть про гігантський бант не забув.

Фото з Instagram Білик