"Попелюшка" Білик розповіла, що за Валєра подарував їй Tesla
Співачка Ірина Білик нещодавно підірвала мережу, похвалившись подарунком, який отримала - електрокаром Tesla, ціна на який стартує з 50 тисяч доларів.
49-річна артистка наважилася привідкрити завісу таємниці: хто ж такий той загадковий та щедрий Валєра, що так її балує.
Білик розказала про нього в програмі "Ранок з Україною".
Як запевнила дружина фотографа та кліпмейкера Аслана Ахмадова, у неї з Валєрою немає романтичних стосунків.
Прізвища його артистка не назвала, але повідомила, що він - генеральний директор компанії, яка випускає чоловічий одяг та аксесуари.
"Це найкращий мій друг! А подарунок до ювілею - до наступного року буде 30 років, як я на сцені. Він сказав: "Ой, всі тобі будуть дарувати машини, електрокари, там траля-ля-ля, а я буду першим", - пояснила Ірина.
"Я не очікувала – для мене це дуже-дуже коштовний подарунок! Він знав, що я збираю на машину. Але, знаєте, як буває: тут зібрала, а тут вже витратила", - зіналася вона.
Білик зазначила, що подарунок її спочатку навіть збентежив, але помогла реакція фанів.
"Багато моїх прихильників пишуть, що я це заслужила. Тож я просто, як Попелюшка буду думати, що я заслужила", – додала співачка.
Нагадаємо, презентуючи електрокар Ірині, Валєра навіть про гігантський бант не забув.
Фото з Instagram Білик