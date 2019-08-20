Зеленська і дружина прем’єра Ізраїлю в туфлях-близнюках провідали київських химер

Поки президент Володимир Зеленський спілкувався з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, перша леді Олена Зеленська розважала його дружину Сару.

Жінки сходили до Будинку з химерами, причому в однакових бежевих туфлях-човниках.

В Instagram Зеленської вже оприлюднили фото зі спільної прогулянки.

Олена з Сарою для офіційної зустрічі обрали дуже схожі туфлі

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"Вперше як дружина Президента України мала честь вітати у Києві високу гостю – дружину Прем’єр-міністра Ізраїлю пані Сару Нетаньягу. Екскурсія Будинком з химерами, щира та тепла розмова про важливе", - йдеться у пості першої леді.

До речі, візит Нетаньягу до Києві почався з того, що його дружина викинула хліб та сіль , якими їх зустрічали біля літака

"Учора пані Нетаньягу відвідала меморіал Бабиного Яру та перебувала під величезним враженням від побаченого. Вона розповіла, що все життя чула історію Бабиного Яру та не могла уявити свого візиту до Києва без відвідання цього місця", - зазначила Зеленська.

Цікаво, що для прогулянки з Сарою Нетаньягу перша леді обрала білу сукню від бренду Dafna May. Як відомо, дизайнерка - дочка співвласника МАУ Арона Майберга, і вибір саме цього вбрання дуже схожий на чемний дипломатичний реверанс у бік Ізраїлю.

На Зеленській сукня від української дизайнерки Дафни Майберг. Ціна вбрання - трохи більше 12-ти тисяч гривень

"Під час зустрічі я поділилася нашою з Володимиром мрією – зняти художній фільм про події в Бабиному Яру. Це приклад того, як Україна та Ізраїль можуть поглибити свої культурні зв’язки. Адже це – наша спільна історія. Ми з пані Сарою домовились обов’язково продовжити обговорення цього проекту", - написала Зеленська

Нагадаємо, під час зустрічі з першою леді Франції Бріджит Макрон Олена Зеленська була так само у бежевих туфлях.

Фото з Instagram