Зеленська і дружина прем’єра Ізраїлю в туфлях-близнюках провідали київських химер
Поки президент Володимир Зеленський спілкувався з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, перша леді Олена Зеленська розважала його дружину Сару.
Жінки сходили до Будинку з химерами, причому в однакових бежевих туфлях-човниках.
В Instagram Зеленської вже оприлюднили фото зі спільної прогулянки.
"Вперше як дружина Президента України мала честь вітати у Києві високу гостю – дружину Прем’єр-міністра Ізраїлю пані Сару Нетаньягу. Екскурсія Будинком з химерами, щира та тепла розмова про важливе", - йдеться у пості першої леді.
"Учора пані Нетаньягу відвідала меморіал Бабиного Яру та перебувала під величезним враженням від побаченого. Вона розповіла, що все життя чула історію Бабиного Яру та не могла уявити свого візиту до Києва без відвідання цього місця", - зазначила Зеленська.
Нагадаємо, під час зустрічі з першою леді Франції Бріджит Макрон Олена Зеленська була так само у бежевих туфлях.
Фото з Instagram