Різатдінова в машині заселфилася зі своєю державною відзнакою

Олімпійська лауреатка Ганна Різатдінова отримала орден княгині Ольги другого ступеня.

Цією почесною відзнакою гімнастка похвалилася, сидячи в автівці.

Цим орденом нагороджують видатних жінок України за заслуги у різних галузях

"Сьогодні мені було дуже приємно отримати таку нагороду, як орден княгині Ольги другого ступеня. Для мене це більше ніж нагорода, це визнання моєї улюбленої України", - написала Аня.

Нагадаємо, 26-річна Різатдінова нині бере участь у телетанцях, тому переважну частину свого часу проводить в Києві.

До того ж, вона підтвердила, що розійшлася з батьком свого сина - Олександром Онищенком.