Різатдінова в машині заселфилася зі своєю державною відзнакою
23 серпня 2019, 11:28
Олімпійська лауреатка Ганна Різатдінова отримала орден княгині Ольги другого ступеня.
Цією почесною відзнакою гімнастка похвалилася, сидячи в автівці.
"Сьогодні мені було дуже приємно отримати таку нагороду, як орден княгині Ольги другого ступеня. Для мене це більше ніж нагорода, це визнання моєї улюбленої України", - написала Аня.
Нагадаємо, 26-річна Різатдінова нині бере участь у телетанцях, тому переважну частину свого часу проводить в Києві.
До того ж, вона підтвердила, що розійшлася з батьком свого сина - Олександром Онищенком.
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