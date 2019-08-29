ANNA MARIA посіли 5-те місце на "Новій хвилі" у Сочі

Скандальний дует сестер-близнючок з Криму Анна та Марія Опанасюк посіли 5 місце на конкурсі "Нова хвиля"-2019, що відбувся у Сочі.

Дівчатам, як відомо, не вдалося поїхати на Євробачення, тож вони вирішили поспівати хоча б у Росії.

До того ж, згодилася пісня "My Road", яку вони готували для Нацвідбору. Її дівчата виконали у другий день конкурсу "Нова хвиля".

Анна і Марія, як і передбачалося, подалися співати у Росії

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Скандал під час Національного відбору на Євробачення нічого дівчат не навчив

Зате росіянам, судячи з відгуків у мережі, пісня "My Road" дуже сподобалася

У третій конкурсний день Anna Maria співали українською - пісню "Долонями"

Також у конкурсі брав участь українець Taras, але він посів аж 10-те місце.

Нагадаємо, під час цьогорічного Нацвідбору на Євробачення сестри Опанасюк, у яких батьки працюють в уряді окупованого Криму, заявили, що Україна втратила півострів, чим викликали бурю негативу.