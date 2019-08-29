ANNA MARIA посіли 5-те місце на "Новій хвилі" у Сочі
Четвер, 29 серпня 2019, 09:54
Скандальний дует сестер-близнючок з Криму Анна та Марія Опанасюк посіли 5 місце на конкурсі "Нова хвиля"-2019, що відбувся у Сочі.
Дівчатам, як відомо, не вдалося поїхати на Євробачення, тож вони вирішили поспівати хоча б у Росії.
До того ж, згодилася пісня "My Road", яку вони готували для Нацвідбору. Її дівчата виконали у другий день конкурсу "Нова хвиля".
Також у конкурсі брав участь українець Taras, але він посів аж 10-те місце.
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Итоги конкурса «Новая волна 2019» 🙌🙌🙌 . #новаяволна2019 #новаяволна #newwave
Нагадаємо, під час цьогорічного Нацвідбору на Євробачення сестри Опанасюк, у яких батьки працюють в уряді окупованого Криму, заявили, що Україна втратила півострів, чим викликали бурю негативу.
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