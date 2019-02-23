Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні"-2019

Співачка MARUV представлятиме нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення"-2019 в Ізраїлі. Через місяць після того, як дасть сольні концерти у Москві та Петербурзі.

Фінал Національного відбору відбувся 23-го лютого в Києві.

Бали журі розподілилися наступним чином: 1 - Anna Maria, 2 - Brunettes shoot Blondes, 3 - Kazka, 4 - Yuko, 5 - Maruv, 6 - Freedom Jazz.

Глядачі проголосували так: 1 - Yuko, 2 - Anna Maria, 3 - Brunettes shoot Blondes, 4 - Freedom Jazz, 5 - Kazka. 6 - Maruv.

Цього вечора фінал відкривали підопічні Олени Коляденко - тріо Freedom Jazz із дуже вагітною солісткою Анастасією.

"Якщо говорити про ідеальний вокал - то це Freedom Jazz", - заявила Джамала, коментуючи виступ дівчат.

Данилко заявив, що перший виступ тріо його вразив більше, ніж другий, і пісня слабша за постановку.

"Дійсно, стабільність і професіоналізм - це про вас... Я би зробив невеликий акцент на стилістиці. Це дещо ретроспективно, а молодь в Інтернеті слухає зараз дещо іншу музику. Це моє легке побоювання щодо вас", - сказав Євген Філатов.

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Другими у фіналі заспівав гурт YUKO, солістка якого Юлія Юріна нещодавно згадувала про свій травматичний досвід домашнього насильства.

До речі, пісня гурту - єдина україномовна композиція, яка потрапила до фіналу. Її, як виявилося, слухає навіть президент Петро Порошенко.

Крім цього, ведучий Сергій Притула запитав Юлю, чи готова вона отримати українське громадянство та відмовитися від російського. На що співачка відповіла - так, звісно. І це дуже вразило Джамалу.

А Данилко з Філатовим відзначили, що перший виступ Yuko зачепив більше, ніж другий.

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"Інтелігентна провокаторка" Maruv вийшла на сцену третьою.

Відповідаючи на запитання ведучого про російські концерти, солістка Аня знову завела свою пісню про об'єднання народів музикою. Також співачка приписала російському населенню цифру 4 мільярди, серед якого "не всі погані і не всі хочуть воювати".

Що ж до суддів, то всі вони погодилися з тим, що пісня Maruv найбільше підходить для "Євробачення".

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Хлопці з гурту Brunettes shoot blondes виступали 4-ми і ледь на приспали розпалену гарячими танцями Maruv аудиторію.

"Ви справжній скарб нашої країни... І ця пісня... Не знаю, що сказати, ви просто дуже круті", - сказала Джамала про групу.

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Солістка гурту Kazka Саша Зарицька дуже хвилювалася перед виступом, адже саме її спів більш за все розкритикували і судді, і глядачі після другого півфіналу.

Джамала зауважила, що у виконанні солістки наживо нема стабільності, тому вона хвилюється, чи не розгубиться Саша на "Євробаченні". Джа навіть запропонувала Зарицькій позайматися вокалом особисто.

"От я дивлюсь - і це обличчя України. Мені подобається", - виголосив Данилко.

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Закривали фінал дует близнючок з Криму Anna Maria, який напередодні обурив мережу своїм скандальним інтерв'ю про Крим та Росію.

Притула запитав у сестер Опанасюк, чи не пошкодували вони через цей зашквар, що подалися на Нацвідбір. На це дівчата відповіли, що давно зробили свій вибір як українські співачки, але вони не можуть відмовитися від своїх батьків. І якщо б їм довелося обирати конкурс чи батьків, вони б вибрали батьків.

Тут втрутилася Джамала і заявила, що сама у подібній ситуації, коли не може поїхати до окупованого Криму, де живуть її батьки. Однак для неї Крим - це завжди Україна, а Росія нині є агресором.

Утім Анна з Марією так і не відповіли на запитання, чий же все-таки Крим.

"Вчорашнє інтерв'ю - це повна ж*па для вас", - неочікувано для всіх присутніх підсумував Філатов.

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Нагадаємо, "Євробачення"-2019 відбудеться у Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

Відео з YouTube, фото з Instagram