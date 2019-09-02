Наймолодший міністр Федоров віддав 2-річну доньку до садочку Ніконових

Син президента Кирило Зеленський став першокласником, а 2-річна донечка наймолодшого міністра нового уряду – Маруся Федорова пішла до садочку при модній столичній гімназії.

Цією новиною поділилася її мама, Анастасія Федорова, у своєму Facebook.

"Тепер Маруся учениця дитячого садка… Група "зайченятко" вже стукає до мене в усі месенджери, і це дуже забавляє", - поділилася дружина міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Федорови віддали 2-річну доню до креативого садочку біля свого будинку

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До речі, для перших кроків у навчанні своєї дочки Федорови обрали гімназію, яку відкрила дружина київського забудовника Ігоря Ніконова, Іванна Ніконова.

Маруся, схоже, не проти ходити до садочку

"Круто і страшно! Страшно, тому що сьогодні я максимально усвідомила, що вже не мама того немовляти, яким завжди її вважала… Це вже маленька дівчина, яка наполягає на самостійності і доводить свою думку! І від цього, звичайно, накриває. Ми успішно пройшли повноцінну адаптацію, і що я побачила - це як дитина вже на очах змінюється та соціалізується", - похвалилася Анастасія.

Нагадаємо, 28-річний Михайло Федоров став віце-прем'єром 29-го серпня, у перший день нової Ради. Він усього рік живе у столиці, куди перебрався із Запоріжжя.

Фото з Facebook