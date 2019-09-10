Хлоп'ятко чи дівчатко? Син Повалій наробив ФОТО її вагітної невістки в міні

У співачки Таїсії Повалій не вийшло тріумфально повернутися на українську сцену з сольником, зате незабаром на неї чекає інша радісна подія - народження першого онука.

Невістка зірки Світлана (Лана) показала в Instagram фото себе з уже чималим животиком.

Молодиця натякнула, що вони з чоловіком Денисом, який і зробив ці світлини, вже знають стать майбутнього малюка.

Повалій уже дуже скоро стане бабунею Таєю

"Сюрприиииз! Як гадаєте, хто так?) Хлоп'ятко чи дівчатко? (Хто в темі - прохання не спойлерити)", - попросила Лана.

Син та невістка співачки вже знають стать майбутнього первістка

Нагадаємо, із вагітності первістком молода пара від початку не робила великої таємниці. 36-річний Денис поділився радістю, щойно побачив дві смужки на тесті коханої.

Таїсія Повалій має намір стати відмінною бабусею і вже пообіцяла помагати з малюком.

Фото з Instagram