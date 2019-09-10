Харчишин і Соколова стали парою у кліпі-сповіді "Другої ріки"

Гурт "Друга ріка" презентував кліп "Сьомий день", в якому фронтмен Валерій Харчишин і журналістка Яніна Соколова зіграли закохану пару.

Саме ця пісня з сьомого студійного альбому групи стала гімном до великого мультимедійного проекту Соколової "Я, Ніна".

Його мета — змінити ставлення суспільства до онкохворих і хворих на рак до самих себе.

Харчишин та Соколова показали кохання крізь трагедію

"Якщо вірити статистиці, щороку близько 140 тисячам українців діагностують рак. Тому не дивно, що так чи інакше ця хвороба зачіпає майже кожну четверту родину в Україні. На жаль, я знаю, як важко буває людині прийняти такий діагноз, а тим більше знайти у собі сили для подальшої боротьби", - каже Харчишин.

"Проте у мене є й інші приклади — це моя подруга Яніна Соколова, яка навіть у найтемніші часи не втрачала надії та жаги до життя. Я буду щасливий, якщо наш новий кліп допоможе комусь пережити страшну мить і подарує надію на щастя, попри що б не сталося", - зазначив музикант.

Кожен день - як останній

Для Соколової історія "Сьомого дня" - автобіографічна. Адже сама Яніна кілька місяців боролася зі страшною хворобою і перемогла її.

"Сьомий день" – це сповідь і заклик. Це історія двох героїв, які знайшли те, заради чого варто жити кожен день як останній, що б не сталося у вашому житті. Ми хочемо спонукати людей любити і нічого не боятися. Ми не знаємо, що буде завтра, але точно знаємо, як можна зробити щасливими одне одного сьогодні", - прокоментувала Яніна.