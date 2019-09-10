Харчишин і Соколова стали парою у кліпі-сповіді "Другої ріки"

Гурт "Друга ріка" презентував кліп "Сьомий день", в якому фронтмен Валерій Харчишин і журналістка Яніна Соколова зіграли закохану пару.

Саме ця пісня з сьомого студійного альбому групи стала гімном до великого мультимедійного проекту Соколової "Я, Ніна".

Його мета — змінити ставлення суспільства до онкохворих і хворих на рак до самих себе.

Харчишин та Соколова показали кохання крізь трагедію

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"Якщо вірити статистиці, щороку близько 140 тисячам українців діагностують рак. Тому не дивно, що так чи інакше ця хвороба зачіпає майже кожну четверту родину в Україні. На жаль, я знаю, як важко буває людині прийняти такий діагноз, а тим більше знайти у собі сили для подальшої боротьби", - каже Харчишин.

"Проте у мене є й інші приклади — це моя подруга Яніна Соколова, яка навіть у найтемніші часи не втрачала надії та жаги до життя. Я буду щасливий, якщо наш новий кліп допоможе комусь пережити страшну мить і подарує надію на щастя, попри що б не сталося", - зазначив музикант.

Кожен день - як останній

Для Соколової історія "Сьомого дня" - автобіографічна. Адже сама Яніна кілька місяців боролася зі страшною хворобою і перемогла її.

"Сьомий день" – це сповідь і заклик. Це історія двох героїв, які знайшли те, заради чого варто жити кожен день як останній, що б не сталося у вашому житті. Ми хочемо спонукати людей любити і нічого не боятися. Ми не знаємо, що буде завтра, але точно знаємо, як можна зробити щасливими одне одного сьогодні", - прокоментувала Яніна.