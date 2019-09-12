Власова приголомшила заявою: У мене ніколи не було онкології

Цілих 10 років усі вважали, що співачка Євгенія Власова поборола онкологію, перенісши операцію та хіміотерапію.

І ось раптом артистка вирішила сказати правду – у неї ніколи не виявляли рак.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Набридло тягнути не свій вантаж і шлейф який тягнеться вже років 10! У мене ніколи не виявляли онкологічних захворювань! Була операція, і з 5-ти лікарів одному щось здалося (був консиліум), а з лікарської етики, якщо, одному здалося, значить потрібна хіміотерапія!" - написала Євгенія.

Лише зараз Женя наважилася зізнатися, що ніколи не хворіла на онкологію

"Так, я її пройшла! І це страшно! Але пресу, журналістів, редакторів програм не цікавлять тонкощі, їм потрібно м'ясо, кров, пристрасті! І ось тепер на мені якесь дивне клеймо (нещасної і хворої). Ненавиджу це все! Довго мовчала! В основному заради людей, для яких я стала надією на одужання", - зазначила Власова.

"Але весь цей жах, який народжували журналісти і їхні програми, лягав на мої жіночі плечі і тендітні плечі моєї донечки. Одне те, що мене заживо поховали, і деякі люди досі кажуть: О, а що вона жива?! У моєму житті дофіга випробувань і без онкології, як і в житті будь-кого з нас..." - обурилася співачка.

У власній брехні Власова звинуватила журналістів , які, на її думку, з самого початку викривляли факти

Також Женя зізналася, що ненавидить давати інтерв'ю.

"Але найбільше ненавиджу коли спотворюють факти. Коли ти відповідаєш на запитання журналіста, а питання в кадрі немає, а замість цього закадровий голос, який згущує фарби, говорить страшні, скандальні, важкі речі, а ти ніби це коментуєш. Ненавиджу брехню та брехунів. Ненавиджу давати інтерв'ю і більше не буду. Все, що говорю особисто Я, є в моєму Інста! Я ЖИВА! ЗДОРОВА! ПРАЦЮЮ!" - заявила Власова.

Цим фото Власова демонструє, що жива і здорова

Нагадаємо, два роки тому Власова потрапила до реанімації та перенесла кілька операцій на кишковику. А в березні цього року вона заявила, що повертається до занять спортом.

Фото з Instagram