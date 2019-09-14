Куніс та Кутчер виступили в Києві на конференції YES та повечеряли з Зеленськими

Субота, 14 вересня 2019, 20:05

Американська актриса українського походження Міла Куніс стала секретним гостем третього дня 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES). 

Разом зі своїм чоловіком - голлівудським актором Ештоном Кутчером вона завітала до Мистецького арсеналу на запрошення Віктора Пінчука. 

Про це повідомляють кореспонденти "Української правди". 

Вітаючи загал, Міла сказала, що ніколи не була в Києві, хоча була не так давно у Чернівцях, звідки поїхала ще у 1991-му році. 

 
Торік виступав Боно з U2, а цього року Міла Куніс і Ештон Кутчер
усі фото ельдар сарахман
 
 
 

До речі, президент Володимир Зеленський та перша леді мали нагоду повечеряти і поспілкуватися як з подружжям Куніс-Кутчер, так і з іншою відомою гостею YES - актрисою Робін Райт, яка виступала 13-го вересня. 

Нагадаємо, у 2016-му році Пінчук привозив до Києва Кевіна Спейсі

Фото та відео Ельдар Сарахман

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