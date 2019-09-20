Дімопулос розказала, як народила за 15 хвилин

Санта Дімопулос, яка тиждень тому стала мамою вдруге, нарешті розказала, як відбувалися її пологи у Монако.

Цей день екс-"ВІА Гра" назвала незабутнім у найкращому сенсі.

"Перше, що хочу написати - я щаслива, що прийняла рішення народжувати в Монако", - наголосила Санта в Instagram.

"Отже, пологи все не починалися, а батьки (тобто ми з чоловіком) вже почали переживати, та так, що 13.09 навіть посварилися (я посварилася). Ігор занадто переживав з приводу того, що йому треба їхати до Києва по роботі, а я занадто близько приймала все до серця. У цей день ми пішли на пляж, і я вже відчувала, що тягне низ живота, і була впевнена, що це тренувальні перейми", - згадала матуся.

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"До 17:00 ми поїхали до лікаря на перевірку (15 числа домовилися викликати пологи), підключили мене до монітора і поспостерігали мої дедалі частіші перейми. Чи то малятко злякалося стимуляції, а, може, я понервувала трохи, але процес пішов :) Лікар відправив додому збиратися, сказав, що побачимося дуже скоро. Так і сталося. Я прийняла душ, переодяглася, і ми поїхали в пологовий будинок", - розповіла Дімопулос.

"Із розкриттям в 2 см мене відразу ж поклали в пологову. Перейми були ще півгодини, після чого з круглими очима шепотіла – коліть! Епідуральної анестезії я боялася майже як пологів. Але все пройшло відмінно! Ніякого болю, лише трохи неприємно. Мені в руки дали "чарівний пульт", натискаючи на кнопку якого я могла сама собі додавати анестезію, якщо відчувала потребу", - поділилася Санта.

Дімопулос народжувала під епідуральною анестезією

"Я навіть встигла поспати, акушерка заходила кожні 30-40 хвилин і перевіряла розкриття. Навколо повний спокій: медитативна музика, приглушене світло, ніякої метушні. На розкритті 10 см покликали лікаря. Чоловік весь час був зі мною, жартував, вмикав музику (народжувала під спів птахів і шум водоспаду), підтримував, як міг", - написала породілля.

"Самих переймів я не відчувала, тільки відчувала, що живіт твердне. Зате все було видно на моніторі. Лікар казав, коли потрібно тужитися і з якою інтенсивністю. Десь на 4 потузі у нього округлилися очі, і він сказав - не маленька! Народила я мою дівчинку за 15 хвилин 4.160 без єдиного розриву", - похвалилася Дімопулос.

Донечка Дімопулос важила понад 4 кілограми, але пологи пройшли без розривів

Фото з Instagram