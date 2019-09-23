Різатдінова не сказала, чи була одружена з Онищенком: Це краще запитати в нього

Хоча гімнастка Ганна Різатдінова намагається закрити тему своїх стосунків із олігархом Олександром Онищенком, журналістів все ще цікавлять подробиці.

І головне – досі незрозуміло, чи була Аня в офіційному шлюбі з колишнім депутатом.

Саме про це спортсменку запитала Катя Осадча у "Світському житті".

"Це краще запитати в Олександра. У нас є спільна дитина, син Роман, тому ми спілкуємося з Олександром тільки на тему дитини", - заявила Різатдінова.

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Різатдінова відмовилася казати про шлюб з Онищенком. Але, якби він таки був, Аня навряд чи би це приховувала

Тоді Осадча ще раз запитала в Ганни, чи були вони з Онищенком офіційно одружені.

"Це краще запитати в Олександра", - ще раз відповіла гімнастка.

"Чому? Дівчина або була заміжня, або ні, тут не може бути середнього…" - не здавалася Осадча.

"Це краще запитати в Олександра", - повторювала Різатдінова.

Тут варто згадати, що сам Онищенко у коментарі "Стране" торік казав, що він неодружений і ні з ким не розписувався.

Тоді Катерина зауважила, що Різатдінова далеко не перша дружина Онищенка. Мовляв, навіть Ірина Дерюгіна попереджала Аню, бо вона могла виступати ще й на наступних Олімпійських іграх. Але Онищенко з його грошима та привабливістю став на заваді всьому цьому.

"У спорті я зібрала усі медалі: з Чемпіонату світу, з Чемпіонату Європи, з Олімпійських ігор. Для мене це було дуже важко як і морально, так і фізично, тому я для себе розуміла, що це крапка. Я була з Олександром не тому, що у нього багато грошей, і я жодного разу не шкодую про знайомство та про спільне життя з ним. Я була дійсно щаслива!" - наголосила Аня.

Гімнастка впевнена, що у спорті досягла свого максимуму

Тоді ведуча припустила, що на заваді шлюбу могла стати інша жінка, бо ж Онищенко завжди мав багато жінок.

"Стовідсотково ні!" - відрізала Різатдінова.

Нагадаємо, нещодавно гімнастка розказувала про своє "красиве кохання" з Онищенком та згадала, як від неї відвернулися майже всі.

Фото з Instagram