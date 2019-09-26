Речниця Зеленського похвалилася селфі з "наймогутнішим у світі" Трампом

Прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка супроводжує його у поїздці до США, встигла наробити та викласти у мережу світлин більше, ніж перша леді.

До того ж, Юля похвалилася селфі з американським президентом Дональдом Трампом, назвавши його наймогутнішою персоною у світі.

"Селфі з наймогутнішою персоною у світі - Дональдом Трампом", - підписала фото речниця

Мендель встигає і фотографуватися, і працювати

І знову фотографуватися

Вона працює

До речі, під час славнозвісного виступу Зеленського в ООН Мендель була у залі та слухала свого шефа.