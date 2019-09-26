Речниця Зеленського похвалилася селфі з "наймогутнішим у світі" Трампом
Четвер, 26 вересня 2019, 10:32
Прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка супроводжує його у поїздці до США, встигла наробити та викласти у мережу світлин більше, ніж перша леді.
До того ж, Юля похвалилася селфі з американським президентом Дональдом Трампом, назвавши його наймогутнішою персоною у світі.
До речі, під час славнозвісного виступу Зеленського в ООН Мендель була у залі та слухала свого шефа.
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