"Зе-депутат" Тищенко взяв у помічниці 22-річну фахівчиню з економічної кібернетики

Не маючи досвіду в політиці та подавшись несподівано із рестораторів-телезірок у "Слуги народу", Микола Тищенко вирішив завести собі хороших помічників. Їх у нардепа п'ятеро, причому один навіть тямить в економічній кібернетиці.

Мова йде про 22-річну Мар'яну Михолап, котра лише 2018-му отримала диплом бакалавра в Київському національному економічному університеті.

Про це пише "Радіо Свобода".

22-річна Мар'яна - помічниця "Слуги народу" Миколи Тищенка

Як зізнавалася торік у Facebook сама дівчина, вона й не планувала працювати за фахом.

"...Так, я слабо бачу себе в цьому. Як шкода, що університет дає так мало, зате дав розуміння того, що треба шукати та пробувати себе у різних галузях та професіях, адже, якщо знайдеш те, що тобі до душі, не працюватимеш ні дня. Не хочу жити від п'ятниці до п'ятниці, чекаючи вихідних, мов дня народження у дитинстві...", - писала Михолап.

За фахом дівчина - спец із економічної кібернетики

Зі слів Мар'яни, свого часу її цікавив графічний дизайн. Під час навчання в виші вона підпрацьовувала репетитором української мови та математики. А ще кралечка має модельний досвід та у 2017-му брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна".

Судячи з Instagram дівчини, вона любить спорт, книжки, кіно і подорожі, а ще свою собаку з незвичним іменем Вишня. У Мар'яни є бойфренд, а шеф-депутат лайкає її пости у фотоблозі.

Цікаво, чи знадобляться їй ці знання на новій роботі

Михолап іще й модель

Комсомолка , спортсменка, красуня...

Оце так песик у Мар'яни!

Тищенко не забуває лайкати пости своєї помічниці

Як відомо, красива молода жінка поруч із Тищенком є не лише на роботі, а й удома. Нинішній дружині політика, Аллі Барановській 24 роки.

Фото з Instagram