Речниця Зеленського відхрестилася від кидання на журналіста та пограла в пінг-понг. ВІДЕО

П'ятниця, 27 вересня 2019, 17:05

Не встигла речниця президента Юлія Мендель повернутися з американського відрядження, як опинилася в епіцентрі скандалу, бо намагалася "зупинити" журналіста Сергія Андрушка, який хотів поставити запитання Зеленському.

І поки у мережі обговорюють поведінку прес-секретарки, вона собі спокійнісінько грає у пінг-понг в оновленому офісі.

Відео своєї гри Юля виклала в Instagram, а у Facebook вона відхрестилася від того, що штовхала та кидалася на Андрушка.

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Повертаєшся з Штатів, а офіс перетворено на сучасний coworking !

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 27 Сен 2019 в 4:44 PDT

Нагадаємо, нещодавно Юлія дала велике інтерв'ю, в якому розказала про свою тату на попереку та про розрив із бойфрендом

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