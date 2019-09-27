Речниця Зеленського відхрестилася від кидання на журналіста та пограла в пінг-понг. ВІДЕО
П'ятниця, 27 вересня 2019, 17:05
Не встигла речниця президента Юлія Мендель повернутися з американського відрядження, як опинилася в епіцентрі скандалу, бо намагалася "зупинити" журналіста Сергія Андрушка, який хотів поставити запитання Зеленському.
І поки у мережі обговорюють поведінку прес-секретарки, вона собі спокійнісінько грає у пінг-понг в оновленому офісі.
Відео своєї гри Юля виклала в Instagram, а у Facebook вона відхрестилася від того, що штовхала та кидалася на Андрушка.
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Нагадаємо, нещодавно Юлія дала велике інтерв'ю, в якому розказала про свою тату на попереку та про розрив із бойфрендом.
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