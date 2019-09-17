Речниця Зеленського з патріотичним тату на попереку розказала, чому розійшлася з хлопцем

Прес-секретарка президента Юлія Мендель, яка нещодавно відгуляла 33-річчя, зізналася, що розійшлася з хлопцем через рік стосунків.

Причина розриву досить банальна – він не витримав занадто насиченого графіку речниці, а вона не готова змінювати роботу заради стосунків.

Про це Юля розказала в інтерв’ю виданню "ЙОД. Media".

"…Графік прес-секретаря абсолютно не вписувався в уявлення цього чоловіка про те, якими мають бути стосунки. Наприклад, що ти прокидаєшся, снідаєш чи ідеш на якийсь круасанчик, і маєш якісь повноцінні вихідні, що можеш приділити людині цілий день. На моїй роботі такого не може бути", - заявила Мендель.

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"Буває, треба написати текст о другій ночі, у вихідний можуть викликати на роботу або, буває, й вихідних немає. Мені подобається ця робота: я бачу, що маю енергію її виконувати, й мені подобається робота з інформацією. Я розумію, що все-таки інформація може нести в собі багато того, що змінює суспільство та змінює підхід до президентства, змінює імідж президента, мій та Офісу в цілому", - зазначила речниця Зеленського.

Мендель подобається працювати з Зеленським, навіть якщо це не подобається деяким чоловікам

"Але в парі було багато образ, ми якийсь час намагалися бути разом, але не витримали. Ми зустрічалися рік", - поділилася дівчина.

Також Юлія заявила, що вважає себе самостіною людиною, зокрема, у фінансовому плані.

"І, звісно, я пропадаю на роботі. Тому від партнера мені не потрібне матеріальне забезпечення чи дуже багато часу проводити разом. Та якщо чоловік вимагатиме від мене змінитися, то нам нічого не світить", - наголосила 33-річна Мендель.

Юля не хоче мінятися заради чоловіків

Крім цього, Юлія зізналася, що отримує багато негативу та навіть погроз з боку хейтерів. Але вже звикла до цього.

"От сьогодні отримала смску, що зі мною щось там зроблять. Пишуть іноді неприємні речі, погрожують, у коментарях багато хейтерського ставлення. Моє ім'я стало публічним, тому засудити мене дуже просто. Люди лайкають, люди заходять, люди читають. Це пресинг не тільки для мене, а для багатьох людей, які працюють в Офісі президента. Це нормально, це політика", - розмірковує Мендель.

Перші два тижні Мендель дуже переживала через хейтерів і ботів, але потім звикла

За кілька місяців роботи з Зеленським Юлія встигла викласти доволі багато фото в Instagram, зокрема і селфі без мейкапу. Але от фото свого тату на спині поки що показати в мережі не наважується.

"…У мене є красиве татуювання на спині, і я зробила собі фотографії, щоби побачити, яким воно стало у мої 33 роки", - розказала Мендель.

Перше тату Юлі - ноти на нозі

"Воно несе в собі всі ознаки українства, наприклад, елементи вишиванки, колоски, тому що Україна завжди асоціюється з пшеницею, там 13 відтінків кольорів. Я його робила близько 13-ти годин. Перший раз лежала вісім годин, другий – близько п'ятьох годин. Ми самі його вигадали, і я знаю, що такого точно ні в кого немає", - похвалилася вона.

"Це було три роки тому у важкий період у житті. Я поламала ногу. Моя колега почала малювати мені на гіпсі, і я сказала: "Слухай, у тебе немає татуювальника?" Тоді мені прийшла ідея, де і що я хочу зробити", - згадала речниця.

"Я не займаюся йогою, але коли говорять про чакри, то вважається, що на попереку є точка, яка заводить енергію. Чомусь мені саме там і хотілось. Я не думаю тепер, що воно підходить дуже під ту частину тіла, але воно красиве. Це моє татуювання, повністю", - зізналася Мендель, але тату не показала.

Фото з Instagram