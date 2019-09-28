Порошенки в Лондоні підбадьорили загіпсовану Гонтареву футболками
Експрезидент Петро Порошенко та його дружина Марина гайнули до Лондона, де навідали колишню очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву, яка відновлюється після того, як її збило авто.
Вони підбадьорили її подарунком - спеціальними футболками.
Про це Порошенко написав у Facebook.
"Валерія не лише сильний менеджер, але й сильна особистість. Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку, – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опоненти, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну. З Мариною відвідали Валерію, щоб переказати їй слова підтримки від багатьох українців", - зазначив експрезидент.
"Валерія не зламається... Знайте: ніхто з нас не зламається!", - запевнив Порошенко.
Нагадаємо, незважаючи на гіпс на нозі, Гонтарева нещодавно гульнула на ювілеї сина в "мафіозному" стилі.