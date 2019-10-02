Консультувалася з астрологами: Дімопулос оголосила ім'я доньки

Колишня співачка Санта Дімопулос нарешті оголосила, яке ім'я вони з чоловіком Ігорем Кучеренком вирішили дати своїй донечці. Вибір був непростий, і для цього зіркова мама консультувалася із астрологами.

Але в результаті молодша сестричка Даніеля отримала популярне нині ймення Софія.

"Ім'я. Це були довгі суперечки. Коли я була вагітна, Ігор жартома називав маленьку Зінкою. Чому саме так - досі невідомо", - поділилася Санта в Instagram.

"На останніх термінах у мене в голові було два варіанти - Тіана та Мікелла. Звісно, кортіло чогось особливого та рідкісного. Але я знала, що не прийму остаточного рішення, доки не проконсультуюся з астрологом. Астрологія - наука, при знанні якої себе можна підтримати (посилити) або, навпаки, послабити", - пояснила вона.

Донька Санти могла стати Тіаною Ігорівною Кучеренко. Або Мікеллою Ігорівною Кучеренко

Як розказала Дімопулос, коли дівчинка з'явилася на світ, вона надіслала її дані аж двом астрологам, і з'ясувалося, що жодне з обраних імен не підходить.

"Наше ім'я має починатися на СО або на ДА. А найбільш виграшний варіант для неї - Софія. Отже, маленька була без імені три дні. Потім мій чоловік пішов у мерію та записав її Софія. Ось така заплутана історія нашого імені", - розповіла Санта.

Нагадаємо, в маленької Софійки немає няні, принаймні, поки що. Як відомо, Дімопулос уже розповіла, в яку суму їй обійшлися пологи у Монако.

Фото з Instagram Дімопулос