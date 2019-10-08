Дорогу пишній красі: бренд Victoria's Secret уперше найняв модель плюс-сайз

Бренд спідньої білизни Victoria's Secret, який досі співпрацював із "традиційними" худенькими моделями, уперше в історії уклав контракт із дівчиною плюс-сайз.

Модель Алі Тейт представлятиме продукт колаборації VS із брендом Bluebella.

Як зазначається на сайті агенції Milk Management, яка представляє Тейт, зріст дівчини - 178 сантиметрів. Груди кралечка має п'ятого розміру, її параметри 91-84-112. Ніжка в Алі розміру 42,5.

Алі Тейт приєдналася до родини Victoria's Secret

Як зізналася сама дівчина виданню E! News, вона почувається "на вершині світу" і досі не може до кінця повірити в те, що відбувається.

"Я ніколи не чекала, що побачу своє зображення поруч із топовими супермоделями, на яких задивлялася, відколи ще була маленьким дівчам", - поділилася Алі.

Бренд уперше за своє існування співпрацює з моделлю плюс-сайз

Зі слів Тейт, вона "не зациклюється" на терміні "плюс-сайз", адже її 14-й розмір одягу, 44-й європейський - це середній розмір, який носять американки. І оскільки більшість жінок його носять, його має бути більше у моді та медіа, вважає вона.

"Найбільше я радію тому, що молода дівчина, яка зайде у Victoria's Secret, яка, можливо, виглядає як я, побачить моє фото на стіні і подумає: "Блін, а вона вродлива, і вона мого розміру, мені не треба змінювати мій розмір, щоби бути вродливою." Ось моя найбільша мрія в звязку з цим партнерством", - зазначила Алі.

Тейт підкреслює: таких жінок, як вона - більшість

"Моя найбільша тривога - що це не сприймуть добре - те, що жінки великих розмірів будуть у Instagram (бренду) і на вебсайті. Що отримуватиму ненависть за мій розмір. Я бачила коментарі "вона надто велика" і "це не допомагає". Від цього завжди стає кепсько, і я маю нагадувати собі, що вони - не я, і вони не знають мого тіла. Вони говорять, не знаючи реальності. Ось що тривожить. Люди реагуватимуть негативом на жінок із більшими тілами у такому великому бренді, як Victoria's Secret. Це тривога, але не величезна тривога", - додала модель.

Дівчина пропагує бодіпозитив і вважає тіло домівкою, в якій людині має бути затишно

Тейт читає коментарі у своєму Instagram, але на хейтерів намагається не зважати.

"У кінцевому підсумку закріплюються у моїй свідомості коментарі позитивні, вони лишаються зі мною та підтверджують, що я на вірному шляху. Якщо я могу допомогти бодай одній людині, це для мене перемога", - підсумувала Алі.

Алі не зважає на хейтерів

Модель прагне бути прикладом для повних дівчат, які вважають себе некрасивими

Нагадаємо, торік один із керівників VS Едвард Разек заявив, що бренд не планує співпрацювати з пишними моделями та моделями-транссексуалами. Мовляв, перші - це "специфічна сфера", а другі - "не потрібні" у модельних шоу.

Згодом Разек був змушений публічно перепросити за свої слова. У серпні він вийшов на пенсію, а до Victoria's Secret уперше приєдналася транс-красуня з Бразилії Валентина Сампайо.

Фото з Instagram