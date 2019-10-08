Дорогу пишній красі: бренд Victoria's Secret уперше найняв модель плюс-сайз
Бренд спідньої білизни Victoria's Secret, який досі співпрацював із "традиційними" худенькими моделями, уперше в історії уклав контракт із дівчиною плюс-сайз.
Модель Алі Тейт представлятиме продукт колаборації VS із брендом Bluebella.
Як зазначається на сайті агенції Milk Management, яка представляє Тейт, зріст дівчини - 178 сантиметрів. Груди кралечка має п'ятого розміру, її параметри 91-84-112. Ніжка в Алі розміру 42,5.
Як зізналася сама дівчина виданню E! News, вона почувається "на вершині світу" і досі не може до кінця повірити в те, що відбувається.
"Я ніколи не чекала, що побачу своє зображення поруч із топовими супермоделями, на яких задивлялася, відколи ще була маленьким дівчам", - поділилася Алі.
Зі слів Тейт, вона "не зациклюється" на терміні "плюс-сайз", адже її 14-й розмір одягу, 44-й європейський - це середній розмір, який носять американки. І оскільки більшість жінок його носять, його має бути більше у моді та медіа, вважає вона.
"Найбільше я радію тому, що молода дівчина, яка зайде у Victoria's Secret, яка, можливо, виглядає як я, побачить моє фото на стіні і подумає: "Блін, а вона вродлива, і вона мого розміру, мені не треба змінювати мій розмір, щоби бути вродливою." Ось моя найбільша мрія в звязку з цим партнерством", - зазначила Алі.
"Моя найбільша тривога - що це не сприймуть добре - те, що жінки великих розмірів будуть у Instagram (бренду) і на вебсайті. Що отримуватиму ненависть за мій розмір. Я бачила коментарі "вона надто велика" і "це не допомагає". Від цього завжди стає кепсько, і я маю нагадувати собі, що вони - не я, і вони не знають мого тіла. Вони говорять, не знаючи реальності. Ось що тривожить. Люди реагуватимуть негативом на жінок із більшими тілами у такому великому бренді, як Victoria's Secret. Це тривога, але не величезна тривога", - додала модель.
Тейт читає коментарі у своєму Instagram, але на хейтерів намагається не зважати.
"У кінцевому підсумку закріплюються у моїй свідомості коментарі позитивні, вони лишаються зі мною та підтверджують, що я на вірному шляху. Якщо я могу допомогти бодай одній людині, це для мене перемога", - підсумувала Алі.
Нагадаємо, торік один із керівників VS Едвард Разек заявив, що бренд не планує співпрацювати з пишними моделями та моделями-транссексуалами. Мовляв, перші - це "специфічна сфера", а другі - "не потрібні" у модельних шоу.
Згодом Разек був змушений публічно перепросити за свої слова. У серпні він вийшов на пенсію, а до Victoria's Secret уперше приєдналася транс-красуня з Бразилії Валентина Сампайо.
Фото з Instagram