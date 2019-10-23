Перша леді та (не)порушений японський етикет: пояснення експерта

Після участі президента Володимира Зеленського та його дружини Олени в урочистостях японського імператора 22-го жовтня, у мережі почали поширювати думку про те, що сукні першої леді були заборонених у Японії кольорів.

Японець Такаші Хірано на сайті "Укрінформ" пояснив, чому звинувачення на адресу Зеленської є безпідставними.

Перш за все, Хірано звертає увагу, що у Вікіпедії є сторінка про заборонені кольори в історії Японії, які було дозволено використовувати виключно членам сім’ї імператора. Та заборона введена на початку 8 століття і нібито діє і зараз. Серед тих кольорів є і гарденійовий (колір першої сукні Зеленської).

Але, за словами Хірано, в японській Вікіпедії нічого не написано про те, що заборона, введена у 8 столітті, є дійсною зараз.

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Як свідчить японецьТакаші Хірано, колір сукні першої леді ніяк не порушив етикет японських урочистостей

"Жодної юридичної заборони на використання якихось кольорів на сучасному етапі в Японії немає. У відкритих джерелах я не знайшов жодного документа, яким би це передбачалося. Водночас, існує два кольори, які вважаються особливо складними у створенні. Йдеться про кольори на шовку, які можна отримати за конкретної традиційної технології з використанням конкретних речовин", - зауважив японець.

Також він припустив, що якщо хтось спеціально замовить конкретному майстрові в Японії пошити такий самий одяг, як в Імператора або членів імператорської родини, і спробує в ньому брати участь у церемонії інтронізації імператора, то представники Управління Імператорського двору (Кунайчо) зупинять його при вході.

"Інформацію про такий дрес-код можна знайти в офіційному виданні уряду Японії від 26 вересня 2019 року. Код вимагає від учасниць церемонії одягати "довге плаття, денне плаття, кімоно з білим комором або подібні", - пише Хірано.

"До речі, самі японці після інтронізації Імператора не висловлювали жодної критики щодо плаття української першої леді. Водночас, вони критикували одяг дружини прем’єр-міністра Японії Шіндзо Абе Акіе, яка вдягла коротке плаття (по коліно)", - додав він.

"Японці спокійно носять у повсякденному житті одяг кольору плаття Зеленської. Я сам вчора був у светрі подібного кольору", - зауважив японець.

Фото з Instagram