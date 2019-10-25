Як 15-річна дочка Зеленського пенсіонерів на вулиці обідом частувала. ФОТО
25 жовтня 2019, 15:59
15-річна доня президента Володимира Зеленського Олександра долучилася до доброї справи разом зі своїми однокласниками.
Минулими вихідними учні Новопечерскьої гімназії, де навчається Саша, готували обід. А потім ним годували пенсіонерів у рамках ініціативи "Обід без Бід", започаткованої "Життєлюбом" Гаріка Корогодського.
Фото старшокласників у процесі оприлюднили у соцмережах.
Нагадаємо, у Зеленських також є 6-річний син Кирило.
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