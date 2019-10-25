Як 15-річна дочка Зеленського пенсіонерів на вулиці обідом частувала. ФОТО

15-річна доня президента Володимира Зеленського Олександра долучилася до доброї справи разом зі своїми однокласниками.

Минулими вихідними учні Новопечерскьої гімназії, де навчається Саша, готували обід. А потім ним годували пенсіонерів у рамках ініціативи "Обід без Бід", започаткованої "Життєлюбом" Гаріка Корогодського.

Фото старшокласників у процесі оприлюднили у соцмережах.

Саша Зеленська на фото найменша

Зеленські вирішили привчати дочку до добрих справ

Дівчата спочатку самі приготували їжу

А потім і нагодували літніх людей

Цікаво, чи готує Саша вдома

Нагадаємо, у Зеленських також є 6-річний син Кирило.