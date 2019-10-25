Як 15-річна дочка Зеленського пенсіонерів на вулиці обідом частувала. ФОТО

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 15:59

15-річна доня президента Володимира Зеленського Олександра долучилася до доброї справи разом зі своїми однокласниками.

Минулими вихідними учні Новопечерскьої гімназії, де навчається Саша, готували обід. А потім ним годували пенсіонерів у рамках ініціативи "Обід без Бід", започаткованої "Життєлюбом" Гаріка Корогодського.

Фото старшокласників у процесі оприлюднили у соцмережах.

 
Саша Зеленська на фото найменша 
 
Зеленські вирішили привчати дочку до добрих справ
 
Дівчата спочатку самі приготували їжу
 
А потім і нагодували літніх людей
 
Цікаво, чи готує Саша вдома 

Нагадаємо, у Зеленських також є 6-річний син Кирило

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