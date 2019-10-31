Солістка Kazka вперше розповіла про свого кавалера-іноземця

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Зарицька зізналася, що її серце не вільне. У співачки завязалися романтичні стосунки з іноземцем, якого вона зустріла на музичному фестивалі.

Саша розкрила свій секрет у розмові з "Зе Интервьюер".

Щоправда, офіційно назвати закордонного кавалера своїм бойфрендом зірка поки не готова.

В Олександри дехто є...

"Щоб сказати, що це мій хлопець, потрібен час. На даному етапі життя я не можу собі цього дозволити, тому що не маю часу для цієї людини", - заявила Зарицька.

Зі слів Олександри, вона та молодик, імені якого вона не захотіла називати, познайомилися на фестивалі Sziget у Будапешті. Нещодавно ж парочка разом їздила до Італії, і "все дуже класно".

"Ця людина мене зачепила, бо він не знав, хто я. Ми кілька днів були разом на фестивалі, спілкувалися, познайомилися ближче. Він постійно там, я тут. В Україні був багато разів, і приїде до мене наступного тижня. Я не можу сказати, що ми разом, і це навряд закінчиться чимось добрим. Не можу сказати його ім’я, він латиш", - додала вона.

Спілкується Саша зі своїм поки що не хлопцем російською мовою.

Співачка має залицяльника у Латвії

До слова, ще у інтерв'ю Зарицька зізналася, що колись була пацанкою, і розказала, які в неї відносини з батьками.

"Я з татом жила десь 2 роки, і ми дуже зблизилися з ним. Завжди, мабуть, була такою собі пацанкою, і в нас із татом більше спільних тем. А мама в мене вчителька молодших класів. Зараз вона стала сміливою, можливо, під моїм тиском. І я тепер дуже люблю проводити з нею час, адже ми спілкуємося вже на рівні подружок, це завжди прикольніше. Але з татом в мене так не виходить. Він мені так не дозволить", - поділилася вона.

"Із мамою ми більше ніж подруги зараз –можемо випити разом і полялякати про хлопців, а з татом ні", - зазначила Саша.

Нагадаємо, нещодавно співачка зізналася, що не завжди любила та приймала свої пишні форми. Колись красуня просто ненавиділа своє відображення в дзеркалі.

Фото з Facebook Kazka