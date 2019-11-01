"Без тебя, родная, я – не я": бойфренд Седокової вперше публічно заявив про свої почуття
Співачка Анна Седокова уже неодноразово публічно заявляла про свої почуття до латвійського баскетболіста Яніса Тімми, а от він зробив це уперше.
У своїх Instagram закохані запостили одне і те саме фото та написали про кохання одне до одного.
"Тепер я знаю, що по-справжньому важливо, і що означає бути для когось по-справжньому важливим. Я кожен день молю Бога дати нам сили. Бути мудрішими, бути терплячими, не звертати увагу на те, що насправді зовсім не потрібно. Дати мені сили не облажатися і не зіпсувати це диво. Встояти проти бур і вітрів змін", - написала Аня.
"Я все знаю про себе. Знаю, що моє життя не зразок, який можна показувати дітям, але, напевно, я все ж зробила щось хороше, адже небеса нагородили мене тобою. Ти - людина, яка зробила мене краще. Ти - моє повітря, моє дихання і моя гордість. Я завжди поруч. Ти мій інопланетянин", - зазначила вона.
А Тімма відповів їй словами з російськомовної пісні.
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Мы построили с тобою этот наш мир, наш мир Как же мы друг-друга с тобою нашли? Доверься мне родная и пошли Ведь от этого мира нас тошнит Без тебя родная я не я Ты моя мания, ты аномалия С тобой хочу взлететь на небеса Я всё построю сам по белым парусам И мне не нужно много слов, а я снова я Ты просто будь со мной и всё оя, всё оя Ведь без тебя родная я не я, родная я не я, родная я не я. 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
"Ти - мій супергерой, що б не трапилося", - написала Аня у коментарях до посту коханого.
Нагадаємо, Тімма начебто досі одружений з жінкою, від якої має сина.