"Без тебя, родная, я – не я": бойфренд Седокової вперше публічно заявив про свої почуття

Співачка Анна Седокова уже неодноразово публічно заявляла про свої почуття до латвійського баскетболіста Яніса Тімми, а от він зробив це уперше.

У своїх Instagram закохані запостили одне і те саме фото та написали про кохання одне до одного.

"Тепер я знаю, що по-справжньому важливо, і що означає бути для когось по-справжньому важливим. Я кожен день молю Бога дати нам сили. Бути мудрішими, бути терплячими, не звертати увагу на те, що насправді зовсім не потрібно. Дати мені сили не облажатися і не зіпсувати це диво. Встояти проти бур і вітрів змін", - написала Аня.

"Я все знаю про себе. Знаю, що моє життя не зразок, який можна показувати дітям, але, напевно, я все ж зробила щось хороше, адже небеса нагородили мене тобою. Ти - людина, яка зробила мене краще. Ти - моє повітря, моє дихання і моя гордість. Я завжди поруч. Ти мій інопланетянин", - зазначила вона.

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А Тімма відповів їй словами з російськомовної пісні.

"Ти - мій супергерой, що б не трапилося", - написала Аня у коментарях до посту коханого.

Нагадаємо, Тімма начебто досі одружений з жінкою, від якої має сина.