Седокова в мережі зізналася в коханні до 27-річного кавалера
Співачка Ганна Седокова уже відкрито хизується в мережі своїм новим кавалером, 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою.
36-річна кралечка запостила в Instagram їхнє спільне фото.
"Кохаю", - коротко підписала Аня, а Яніс у коментарі наставив їй купу сердечок.
Нагадаємо, про роман Седокової з Тіммою стало відомо наприкінці літа. Причому, подейкують, спортсмен закрутив із Анею, ще будучи одруженим із матір'ю свого сина Саною.
Про це у вересні заявила вона сама, назвавши суперницю "хвойдою з трьома дітьми". Сана Тімма стверджувала, що Яніс лишає її без грошей та жене з дому з 2-річним малюком.
Як відомо, молодшій дитині Седокової, синові Гектору теж два рочки. В співачки також є дві доньки, 14-річна Аліна та 8-річна Моніка, яка мешкає зі своїм батьком.
Фото з Instagram Седокової