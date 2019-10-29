Седокова в мережі зізналася в коханні до 27-річного кавалера

Співачка Ганна Седокова уже відкрито хизується в мережі своїм новим кавалером, 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою.

36-річна кралечка запостила в Instagram їхнє спільне фото.

"Кохаю", - коротко підписала Аня, а Яніс у коментарі наставив їй купу сердечок.

Яніс + Аня = кохання

Нагадаємо, про роман Седокової з Тіммою стало відомо наприкінці літа. Причому, подейкують, спортсмен закрутив із Анею, ще будучи одруженим із матір'ю свого сина Саною.

Про це у вересні заявила вона сама, назвавши суперницю "хвойдою з трьома дітьми". Сана Тімма стверджувала, що Яніс лишає її без грошей та жене з дому з 2-річним малюком.

Як відомо, молодшій дитині Седокової, синові Гектору теж два рочки. В співачки також є дві доньки, 14-річна Аліна та 8-річна Моніка, яка мешкає зі своїм батьком.

Фото з Instagram Седокової