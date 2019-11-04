Тодоренко раптово повернулася на українське телебачення
Понеділок, 4 листопада 2019, 12:01
Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка нині живе і працює у Москві, раптово повернулася на українське телебачення. Щоправда, лише у якості гості.
Регіна провела прямий ефір "Танців з зірками" у неділю 3-го листопада разом з Юрієм Горбуновим і Тіною Кароль.
Причому, працювала Тодоренко українською мовою.
"Востаннє прямий ефір я вела 9 років тому! Сьогодні було дуже хвилююче і одночасно драйвово!" - написала вона у своєму Instagram і подякувала продюсерам за запрошення.
Нагадаємо, влітку Регіна відгуляла весілля з російським співаком Владом Топаловим, від якого має сина Майкла.
Фото з Instagram
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