Тодоренко раптово повернулася на українське телебачення

Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка нині живе і працює у Москві, раптово повернулася на українське телебачення. Щоправда, лише у якості гості.

Регіна провела прямий ефір "Танців з зірками" у неділю 3-го листопада разом з Юрієм Горбуновим і Тіною Кароль.

Причому, працювала Тодоренко українською мовою.

Регіну покликали попрацювати ведучою балкону на "Танцях з зірками"

"Востаннє прямий ефір я вела 9 років тому! Сьогодні було дуже хвилююче і одночасно драйвово!" - написала вона у своєму Instagram і подякувала продюсерам за запрошення.

Судячи з коментарів у соцмережі, Тодоренко сподобалася глядачам

Регіна була блискучою в усіх сенсах

Ведуча на радощах навіть розтяжкою похвалилася

Нагадаємо, влітку Регіна відгуляла весілля з російським співаком Владом Топаловим, від якого має сина Майкла.

Фото з Instagram