"Коли ти спиш, я тихенько плачу": Тодоренко присвятила 8-місячному сину зворушливий допис

View this post on Instagram

#матьМайкла #Pampers Мой сын - моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю за тобой: как ты впервые улыбнулся 😃, как забавно отжался от пола, как нахмурил брови 🤨 и стал похожим на папу🙈, пробормотав «бу-бу-бу», как неуверенно , но смело пополз, как впервые обнял маленькими сильными ручками маму и произнёс «мэ-мэ»!!! Да, у нас с тобой нетипичные условия😌, мы почти не бываем дома, ты живешь в детской гримерке, пока мама снимает очередной важный проект. Мы носимся из страны в страну на крупные мероприятия и съемки с двумя чемоданами любимых игрушек, чтобы тебе как можно больше вещей напоминали о твоей тёплой уютной детской комнатке. Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят : «Перестань реветь, он выбрал вас ещё на небесах и знал, что его родители - артисты». Я точно знаю, что ты будешь расти за кулисами на папиных концертах и в гримёрках на маминых шоу. Я пока не понимаю, как это отразится на твоей судьбе. Мне абсолютно неважно, станешь ли ты артистом, нейрохирургом или маляром, главное - воспитать тебя большим ЧЕЛОВЕКОМ, а со всем остальным ты сам справишься!!! Сегодня ты впервые побывал не ЗА кадром, а В кадре; делить с тобой одну съемочную площадку - это большое счастье 😃, а самое трогательное чувство для матери(которое я испытала сегодня) - это гордость, огромная гордость не за себя, а за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда!!! Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадётся тебе на глаза, возможно, тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки , ты улыбнёшься и позвонишь нам с папой, сказав спасибо за такое сумасшедшее детство)🙏🏻 #регинапутешественница #регинатодоренко @pampers_mamochki

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Aug 6, 2019 at 2:05pm PDT