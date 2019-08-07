"Коли ти спиш, я тихенько плачу": Тодоренко присвятила 8-місячному сину зворушливий допис

Телеведуча Регіна Тодоренко, якій у постійних роз'їздах по роботі тепер складає компанію маленький син Майкл, зізналася, що відчуває провину за таке неспокійне дитинство хлопчика.

Дружина співака Влада Топалова поки не знає, як такий досвід позначиться на їхньому первісткові. Але сподівається, що Майкл, якому зараз 8 місяців, виросте хорошою людиною.

"Сльозоточивий" допис, адресований синові, вона розмістила в Instagram. А у фанатському акаунті тим часом з'явилося фото, на якому, ймовірно, можна вперше роздивитися личко сина Регіни.

Імовірно, говорячи про те, що її хлопчик уперше побував у кадрі, Тодоренко якраз і мала на увазі зйомку, фото з якої оприлюднив присвячений зірковій родині акаунт. Хоча не можна виключати, що Регіна позувала для якоїсь реклами з чужим малюком-моделлю.

У мережі показали перше фото маленького Майкла?

Нагадаємо, Регіна і Влад одружилися незадовго до народження Майкла, а саме пишне весілля відгуляли у липні в Італії.

Як відомо, Тодоренко доклала величезних зусиль, щоби скинути 18 кілограмів, які набрала під час вагітності, і надягти весільну сукню своєї мрії.

Фото з Instagram, з фотоблогу Тодоренко