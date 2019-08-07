"Коли ти спиш, я тихенько плачу": Тодоренко присвятила 8-місячному сину зворушливий допис
Телеведуча Регіна Тодоренко, якій у постійних роз'їздах по роботі тепер складає компанію маленький син Майкл, зізналася, що відчуває провину за таке неспокійне дитинство хлопчика.
Дружина співака Влада Топалова поки не знає, як такий досвід позначиться на їхньому первісткові. Але сподівається, що Майкл, якому зараз 8 місяців, виросте хорошою людиною.
"Сльозоточивий" допис, адресований синові, вона розмістила в Instagram. А у фанатському акаунті тим часом з'явилося фото, на якому, ймовірно, можна вперше роздивитися личко сина Регіни.
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#матьМайкла #Pampers Мой сын - моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю за тобой: как ты впервые улыбнулся 😃, как забавно отжался от пола, как нахмурил брови 🤨 и стал похожим на папу🙈, пробормотав «бу-бу-бу», как неуверенно , но смело пополз, как впервые обнял маленькими сильными ручками маму и произнёс «мэ-мэ»!!! Да, у нас с тобой нетипичные условия😌, мы почти не бываем дома, ты живешь в детской гримерке, пока мама снимает очередной важный проект. Мы носимся из страны в страну на крупные мероприятия и съемки с двумя чемоданами любимых игрушек, чтобы тебе как можно больше вещей напоминали о твоей тёплой уютной детской комнатке. Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят : «Перестань реветь, он выбрал вас ещё на небесах и знал, что его родители - артисты». Я точно знаю, что ты будешь расти за кулисами на папиных концертах и в гримёрках на маминых шоу. Я пока не понимаю, как это отразится на твоей судьбе. Мне абсолютно неважно, станешь ли ты артистом, нейрохирургом или маляром, главное - воспитать тебя большим ЧЕЛОВЕКОМ, а со всем остальным ты сам справишься!!! Сегодня ты впервые побывал не ЗА кадром, а В кадре; делить с тобой одну съемочную площадку - это большое счастье 😃, а самое трогательное чувство для матери(которое я испытала сегодня) - это гордость, огромная гордость не за себя, а за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда!!! Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадётся тебе на глаза, возможно, тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки , ты улыбнёшься и позвонишь нам с папой, сказав спасибо за такое сумасшедшее детство)🙏🏻 #регинапутешественница #регинатодоренко @pampers_mamochki
Імовірно, говорячи про те, що її хлопчик уперше побував у кадрі, Тодоренко якраз і мала на увазі зйомку, фото з якої оприлюднив присвячений зірковій родині акаунт. Хоча не можна виключати, що Регіна позувала для якоїсь реклами з чужим малюком-моделлю.
Нагадаємо, Регіна і Влад одружилися незадовго до народження Майкла, а саме пишне весілля відгуляли у липні в Італії.
Як відомо, Тодоренко доклала величезних зусиль, щоби скинути 18 кілограмів, які набрала під час вагітності, і надягти весільну сукню своєї мрії.
Фото з Instagram, з фотоблогу Тодоренко