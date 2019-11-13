Потап із сином, але без Насті відкрив свою зірку у Києві

Шоумен, артист, продюсер і композитор Олексій Потапенко нарешті удостоївся честі мати власну іменну зірку у Києві.

Церемонія відкриття відбулася 13-го листопада на Площі зірок біля ТРЦ Gulliver.

На захід 38-річний Потап прийшов не з коханою дружиною Настею Каменських, а з сином Андрієм.

Потап уже 20 років займається творчістю та шоу-бізнесом

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"Для кожного артиста честь - залишити свій слід в пам'яті людей. Одного разу хтось, дивлячись на зірку, згадає твою творчість. А для творчої людини це найголовніше", - зауважив Олексій.

"Ця зірка - не тільки моя, а і всіх фанів, які слухали мою музику 20 років, всіх, з ким я колись починав, всієї бравої команди MOZGI GROUP і моїх близьких. Київ - місце, де я народився, живу і творю. Вдячний, що удостоївся честі перебувати на одній площі з такими великими людьми як "Время и Стекло", - заявив продюсер.

Фото надані прес-службою