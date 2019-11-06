Горова про стосунки сина з Каменських: Ми не одна велика родина
Ексдружина продюсера Олексія Потапенка, Ірина Горова розказала про взаємини їхнього спільного сина Андрія з Настею Каменських.
У програмі "ЖВЛ" Ірина запевнила, що теплих стосунків між 11-річним хлопцем і другою дружиною його батька немає.
"Не дуже вони спілкуються. У них немає якихось взаємин. Але якщо ми десь перетинаємося, то: "Привіт, бувай". Вони можуть поговорити, немає отріцалова, але і немає теплих стосунків, ми не одна велика сім'я", - зауважила Горова.
Однак спілкуванню Потапа з сином Ірина, звісно ж, не перешкоджає.
"Льоша приходить, він вхожий в наш будинок, ми спілкуємося. Малий з ним їздить у футбол грати, ми ходимо в кіно родиною", - запевнила вона.
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Нагадаємо, в одному з інтерв'ю розлучені Потап і Горова заявили, що вони - одна планета.
Фото з Instagram